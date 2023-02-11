三星電子38億韓元，現代汽車25億韓元，SK和LG各支援12.6億韓元. February. 11, 2023 07:13. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 為了發生7.8級大地震的土耳其和敘利亞的災後重建工作，韓國企業紛紛提供援助。 三星電子10日表示，將支援現金和實物共300萬美元（約38億韓元）。首先，將向土耳其災難危機管理廳捐贈150萬美元救助款。然後將支援便攜式超聲波診斷機器、災民臨時宿舍用家電產品、受害家庭子女教育用平板電腦、家電產品修理車輛服務等價值150萬美元的物品。 SK集團將通過社會福利共同募捐會支援100萬美元（約12.64億韓元）。SK SUPEX追求協議會SV委員長趙慶木（音）表示：“從讓友邦土耳其盡快恢復成原來的樣子並參與全球性救助活動的人道主義立場出發，決定立即提供支援。” 現代汽車集團將支援土耳其180萬美元、敘利亞20萬美元等共200萬美元（約25.28億韓元）規模的救助捐款。這筆款項將用於當地救災和災後重建工作。現代汽車土耳其當地法人開始支援50萬歐元（約6.78億韓元）規模的現貨。 LG集團將向大韓紅十字會支援100萬美元的救助捐款。另外，LG電子土耳其法人也通過當地非營利機構救助團體“安納托利亞民眾和平基礎（AHBAP）”轉交了地震受害者救助基金。 樂天集團將為土耳其地震災後重建提供60萬美元（約7.57億韓元）的援助。通過社會福利共同募捐會，將支付用於緊急救助的50萬美元（約6.31億韓元），並從樂天化學土耳其法人支援用於物資支援等的約10萬美元（約1.26億韓元）。 HL集團也積極提供支援，HL Mando20萬美元、HL控股10萬美元等共30萬美元（約3.8億韓元）。KT&G向大韓紅十字會轉交了職員們自發參與籌集的捐款“想象基金”籌集的3億韓元。

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