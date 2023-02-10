朝鮮公開固體燃料新型洲際導彈，“展示最大核攻擊能力”. February. 10, 2023 07:52. by 尹相虎, 申晋宇 ysh1005@donga.com,niceshin@donga.com. 朝鮮8日晚在平壤金日成廣場舉行的人民軍創建（建軍節）75周年夜間閱兵式上，全面公開了疑似固體燃料發動機的新型洲際彈道導彈。這是朝鮮自2020年10月在建黨閱兵式上公開“怪物洲際導彈”“火星-17”型後，時隔2年零4個月再次公開新型洲際導彈。 據朝鮮《勞動新聞》9日報道，在深夜閱兵式最後階段，四枚新型洲際導彈搭載在移動式發射車上亮相。在其前面移動的是11枚“火星-17”型洲際導彈。《勞動新聞》報道說：“展示我國最大的核戰鬥力，洲際彈道導彈縱隊登場。”新型洲際導彈是安裝在大型發射管上的形態，外觀尚未得到確認，但韓國軍方認為，這是去年12月在國務委員長金正恩的參觀下成功進行地面燃燒試驗的固體燃料發動機洲際導彈。從搭載在9軸（共18個輪子）的移動 發射車上來看，雖然比最大射程為1.5萬公裏的“火星-17”型（11軸）體積小，但據推測，具有可以打擊美國本土的射程。 朝鮮在閱兵式上表示，KN-23等短程彈道導彈和遠程巡航導彈隊伍是“戰術核運用部隊縱隊”。這是朝鮮首次在閱兵式上提及“戰術核武器運用部隊”。這是繼去年10月金正恩指揮實戰部署在“戰術核運用部隊”的巡航導彈等試射之後，展示對韓核攻擊態勢已準備就緒。 金正恩的二女兒金珠愛與他壹起觀看了閱兵式，展示了作為“白頭血統第四代”的地位。朝鮮方面稱金珠愛“在貴賓席落座”“親愛的”“尊敬的”等修飾語。

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