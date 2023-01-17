尹錫悅造訪“阿克”部隊……“阿聯酋的敵人是伊朗，我們的敵人是朝鮮”. January. 17, 2023 07:45. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 正在阿聯酋進行國事訪問的尹錫悅總統當地時間15日與夫人金建熙壹起前往韓國派駐阿聯酋的部隊“阿克部隊”時表示：“阿聯酋的敵人是伊朗，我們的敵人是朝鮮。”尹錫悅是在說兩國都有威脅國家安全的勢力，強調了兩國的共同性。陸軍特戰司令部特戰組及高空反恐組和海軍特戰部隊（UDT鱷SEAL）人員等所屬的“阿克部隊”是從2011年開始應阿聯酋的要求，從軍事合作角度出發派遣的部隊。“阿克”在阿拉伯語中是兄弟的意思。 當天，身穿沙漠花紋戰鬥服上衣的尹錫悅在部隊食堂會見官兵時表示：“我們的兄弟國家阿聯酋的安全就是我們的安全。”他還說：“各位奉國家之命來到的這裏，不是別人的國度阿聯酋，而正是妳們的祖國。” 身穿沙漠花紋戰鬥服上衣的金建熙當天對穿著吉利服（偽裝服）的官兵說，“熱不熱啊，還行嗎?”“駱駝們應該會喜歡（吉利服）”，表現出了關心。她還問其他官兵：“沙漠狐貍也多嗎？”對此，尹錫悅：“什麽都知道啊！”金建熙則答道：“因為我主要喜歡動物。”金建熙還與女兵們進行了單獨的交談，激勵她們說：“如果大家沒有為國獻身的決心，很難忍受如此艱難的沙漠條件。” 尹錫悅在離開之前與阿聯酋方面的在場人士握手，阿聯酋方面軍方相關人士表示，“阿克部隊是韓國和阿聯酋關系的驕傲象征”，尹錫悅答道：“這是我們兄弟關系的核心。” 當天，高建熙應法蒂瑪女士的邀請在阿聯酋海宮共進了晚餐。法蒂瑪是2004年去世的首任總統紮耶德·本·蘇爾坦·阿勒納哈揚的夫人，也是現任總統穆罕默德·本·紮耶德·阿勒納哈揚的母親。

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