擱置2年的“別墅白骨”在檢查非法領取年金的過程中被發現. January. 16, 2023 07:36. by 黃金泉 kchwang@donga.com. 據悉，在仁川死亡2年多後以白骨狀態被發現的70多歲女性在國民年金公團的年金不正當領取檢查過程中死亡事實浮出水面。 15日，據公團和警方透露，11日在仁川南洞區間石洞的壹棟別墅中被發現屍體的A某（死亡當時76歲）直到最近，每月領取國民年金和基礎年金共計50萬韓元左右。但是去年檢查不正當領取與否的公團相關人士發現，A某雖然是70多歲高齡，但2年內沒有在醫院等醫療機構接受診療的記錄。 A某出現在了去年第四季度（10~12月）公團的“領取權確認調查”對象中，公團郵寄了領取權確認通知。盡管如此，由於沒有回復，公團相關人士於去年12月來到了A某家。敲了敲門，但沒有人出來，在門廳貼上了告示後就返回了。 此後，公團以線索打聽A某相關資料，最終與A某家中的壹人取得了聯系。在轉達“如果壹直聯系不上領取者，只能停止支付年金”的意思後，四女兒來到A某家，姐姐三女兒B某（47歲）沒有開門，於是報警，隨後A某死亡的事實浮出水面。 家中發現了“母親於2020年8月死亡”的B某的留言。據悉，13日因涉嫌遺棄屍體而被拘留的B某向警方陳述說：“擔心母親今後的養老金會中斷，所以沒有申報死亡。”據悉，A某有6名子女，但由於沒有聯系或來往，除了B某以外，誰都不知道死亡事實。 公團和管轄地方自治團體計劃收回被推測為B某非法領取的1500萬韓元左右的年金。

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