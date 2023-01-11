韓國造船業訂單量連續4年位居全球第二……與第壹位中國之間的差距縮小. January. 11, 2023 07:42. by 金在亨 monami@donga.com. 截至去年，韓國造船業連續4年位居全球船舶訂單量第2位，但縮小了與第1位中國之間的差距。 10日，據造船海運市場分析機構“克拉克森”研究公司透露，去年韓國承攬了1627萬CGT（標準貨船換算噸位•289艘），繼中國（2082萬CGT）之後位居第二。自2018年登上榜首以後，雖然連續4年落後於中國，但兩國之間的差距有所縮小。韓國和中國的訂單量差距從2021年的833萬CGT減少到了去年的455萬CGT。這得益於中國與2021年相比訂單量減少了20.5%，而韓國只減少了8.9%。 去年，韓國造船業在世界市場的占有率為38%。以去年年末為基準，韓國的訂單剩余量（剩余的物量）為3750萬CGT，比1年前的3011萬CGT上升了739萬CGT（24.5%）。中國去年年末的訂單剩余量為4788萬CGT，同期上漲了14.9%。 與造船公司的收益性直接相關的新造船價格指數（Newbuilding Price Index）在去年12月達到161.81點，比1年前上升了7.63點。各船種的船價分別為液化天然氣（LNG）運輸船2.48億美元（約3090億韓元）、大型油輪1.2億美元、超大型集裝箱船2.15億美元等。 產業通商資源部之前曾發表說，韓國在大型LNG運輸船等高附加值船舶市場上，接到了占全世界訂貨量（2079萬CGT）57.6%的1198萬CGT訂單。造船業界相關人士表示：“在主導環保、高附加值船舶建造市場的同時，提高了收益性，在量上也再次縮小了與中國之間的差距。”

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