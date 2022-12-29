凍結的平民金融……政府應盡快采取措施阻止“非法高利貸”. December. 29, 2022 07:37. . 為平民和金融弱勢群體設立的貸款窗口接連被堵住。大多數儲蓄銀行到年末為止，不接受以低收入、低信用者為對象的政策金融商品“陽光貸款”的申請，也中斷了通過貸款比較平臺的貸款。壹直被用作急用窗口的信用卡貸款（長期信用卡貸款）限度也被下調，審查也呈現出加強的趨勢。雖然在經濟蕭條的憂慮中，平民的生活困難加重，但他們迫切需要的資金來源卻正在迅速枯竭。 經營“陽光貸款”的儲蓄銀行把健全性管理作為減少貸款的理由。再加上因高達8%的籌措利率負擔，擔心收益惡化的貸款企業也接連勒緊韁繩。就連市場排名第壹的貸款企業也以財務負擔加重為由，從昨天起中斷了所有新貸款。由於接連上調基準利率，在資金籌措費用增加的情況下，市場利率和法定最高利率（20%）的差距縮小，這也對第二、第三金融圈提高貸款門檻產生了影響。 連緊急資金都籌措不到的平民百姓血都幹了。隨著高物價和高利率的影響不斷湧來，不少人處於擔心眼前生計的境地。個人破產申請接連不斷，為了解決生活困難而跑副業的家長達到37萬名，達到了歷史最高水平。為了解決生活困難，解除終身保險或住宅約購的事例也層出不窮。業界預測，今年全年解除保險的返還金將首次超過30萬億韓元。也就是說，連為未來留下的安全閥也要被打破。 無處可去的金融弱勢群體只能湧向非法高利貸市場。據悉，在線貸款轉播網站上不斷有人詢問，即使幾十萬韓元的應急資金也籌措不到嗎? 現實是，以因為沒有10萬韓元而不得不向非法私人金融企業伸手的人為對象，連年利率超過3000%的惡性小額短期貸款也肆虐。陷入困境的平民瞬間陷入債務泥潭的可能性很大。有必要通過對不良公司債券的徹底管制和監視、處罰，保護弱勢群體。 尋求應急資金的大部分人都是因經濟不景氣而遭受短期營業困難的個體戶和小工商業者。為了讓他們堅持到經濟復蘇為止，擴大金融支援迫在眉睫。目前，即使提高“陽光貸款”的利率，也有必要推進增加貸款限度等擴大政策金融商品的方案。金融委員會正在討論的實施“緊急生活費貸款”討論也要加快速度。還可以考慮根據標準利率的變動靈活調整法定最高利率的方案。

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