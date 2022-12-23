金周顯和李卜鉉施壓要求更換金融會長，還稱這不是官治. December. 23, 2022 07:50. . 金融監督院院長李卜鉉前天稱贊沒有尋求三連任而辭職的新韓金融控股會長趙鏞炳，“看到他給後輩們機會，我個人很尊敬”，施壓不放棄連任意向的友利金融控股會長孫泰升下臺，引發了官治爭議。相反，對於在尹錫悅競選團隊中總管政策公約的前國務調整室長李錫駿被選定為NH農協金融控股會長候選人壹事，他卻狡辯說：“這不是官治。” 趙鏞炳會長在今年6月有關不正當招聘疑惑被大法院確定無罪後，有人觀測說很有可能連任三屆，但趙會長突然表示，“為酸橙事件負責並作了結”，宣布辭職，其背景令人好奇。孫泰升會長因酸橙基金事件受到了金融委員會的嚴懲處分。酸橙事件不亞於金融公司的錯誤，對不良監督也有責任。雖說在政權交替後，監督機關的負責人更叠，但監督機關卻很容易把監督不力的責任推卸給金融公司，因此，僅憑監督機關的單方面決定，能否要求最高經營者辭職，必須考慮到本人對嚴懲處分不服，尋求法院判決的可能性，以及金融公司的獨立性，慎重考慮。 李卜鉉院長對於李錫駿前室長被選為NH農協會長候選人壹事表示：“農協是因為大股東的決定才這樣，反過來說，‘因為存在官治爭議，所以最好不要那樣做’，這才反而是官治。”金融委員長金周顯也在前壹天壓迫孫泰升會長下臺，對李錫駿前室長表示：“金融不都是官治嗎?”兩者都近乎於文字遊戲。 即使金融都是官治，官治成為問題，也是用官治加強與政權的勾結的時候。之所以擔心總管競選團隊的人被選定為NH農協會長候選人，是因為與政權的勾結。與新韓金融不同，友利金融的股份分散，實際上沒有主人。在這樣的金融公司，如果會長辭職，下壹任會長很容易是親政府人士中選。如果加強金融公司的獨立性、防止這種情況出現，是監督機關本應采取的本職措施，那就是官治。

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