“球王”梅西和巴黎聖日耳曼就續約達成口頭協議. December. 23, 2022 07:51. by 金培中 wanted@donga.com. 在2022卡塔爾世界杯上，時隔36年再次為阿根廷獻上冠軍獎杯的裏奧內爾•梅西（35歲•照片）有望繼續效力於法甲豪門巴黎聖日耳曼（PSG）。 法國媒體《巴黎人報》22日報道說：“梅西和PSG以至少1年以上的期限為條件，就延長合同達成了協議。”歐洲足球轉會市場專家法布裏奇奧•羅馬諾也在同壹天表示，“PSG和梅西就延長合同問題達成了口頭協議。”具體的合同期限和年薪等將在阿根廷度假的梅西重返球隊後決定。 事實上，去年8月轉會到PSG時，由於合同期限為本賽季結束，圍繞梅西的去留問題出現了各種推測。有傳聞稱，他將重返老東家西甲FC巴塞羅那隊，或前往大衛•貝克漢姆（47歲•英格蘭）擔任共同球隊主席的美國職業棒球大聯盟足球（MLS）國際邁阿密隊。 但是隨著梅西在參加個人第5屆世界杯時首次捧起冠軍獎杯，情況發生了變化。梅西本人也產生了欲望，對外地位也發生了變化，因此希望繼續留在PSG。世界杯結束後，梅西有望退出國家隊，但梅西表示“希望繼續保持作為世界冠軍參加比賽的經歷”，表現出留在阿根廷國家隊的意誌。雖然因巴塞羅那的財政狀況不佳而轉會，但他在PSG上的生活也令人滿意。與壹同風靡壹個時代的克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（37歲•葡萄牙）即將轉會沙特阿拉伯聯賽等傳聞不同，梅西與基利安•姆巴佩（24歲•法國）、內馬爾（30歲•巴西）等世界頂級球員形成了最強攻擊線，正在享受“第二個全盛期”。 梅西從2000年開始效力於巴塞羅那隊後，從2004年到2021年的17年間壹直活躍在巴塞羅那隊，並帶領球隊獲得了10次西甲聯賽冠軍、4次歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽冠軍、3次國際足聯（FIFA）俱樂部世界杯冠軍等。他還7次榮膺每年頒發給世界最佳足球運動員的金球獎。這也是歷屆獲獎次數最多的。今年他還捧起了夢寐以求的世界杯冠軍獎杯。梅西要創造的未來盡頭究竟在哪裏呢？

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