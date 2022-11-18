“首爾市立美術檔案館”將於明年3月在平倉洞開業. November. 18, 2022 07:38. by 李清雅記者 clearlee@donga.com. 首爾市17日表示，將於明年3月在鐘路區平倉洞開門運營“首爾市立美術檔案館”。 首爾市相關人士介紹說：“這將成為收集、保存現代美術相關重要資料及記錄，向市民公開，並支援研究活動的美術檔案館專門空間。” 美術檔案館預定地周邊是小規模畫廊和美術館密集、藝術家聚居的地區。首爾市為了與市民共享過去作為車庫放置了很長時間的建築，使其重生為美術文化綜合空間。首爾市計劃將美術檔案館運營為首爾市立美術館分館，進行多種展示及授課項目。 設施由地上5層和地下1層組成，總面積達5590平方米。地上5樓和地下1層是保存書庫及展示場等，地上2樓將被用作小規模演出場及咖啡廳等。在3樓進行教育活動和展示會，與建築物相連的外部空間和屋頂庭院將建成任何人都可以使用的公園及野外展示空間。 首爾市城市基礎設施本部長金成寶（音）表示：“今後這裏將發展成為美術記錄和研究的中心，也是首爾代表性的文化藝術名勝。”

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