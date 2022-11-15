李祥敏就“體面辭職”爭議道歉：“本應更加慎重”. November. 15, 2022 07:44. by 趙權亨記者、金恩智記者 buzz@donga.com,eunji@donga.com. 行政安全部部長官李祥敏14日就“體面地辭職”的發言爭議表示：“本應該更加慎重的。”共同民主黨當天再次向李祥敏施壓，要求他辭職，稱“為什麽還在那個位置上呢?” 在當天的國會預算決算特別委員會上，國民力量黨議員鄭雲天提及李祥敏接受媒體采訪時“有誰不想體體面面地辭職，擺脫這種局面呢?”，並指出，“又引發了爭議”。對此，李祥敏解釋說：“我還以為那是問候我近況的私人短信，所以做出了未經打磨的表述。”他還說：“就算是私信，也本應該更加慎重，”“對各位國民感到非常抱歉。” 但是，當共同民主黨議員高永仁（音）聲討稱“辭去部長職務是相當體面的事情嗎?”時，李祥敏卻說：“不要只看壹個詞，請整體理解整個句子。”高永仁再次問道：“很多國民提出了要求，為什麽不辭職呢?”李祥敏稱，“在現在的位置上盡最大努力才是最負責任的行為”，斷然拒絕了辭職要求。 此外，高永仁就總統室不允許MBC記者搭乘總統專機壹事問道：“是不是在調教媒體?”。總統政務首席秘書李珍福回答說：“不要用這種套路進行攻擊，壹起往好的方向想吧。”這也引發了爭議。李珍福在受到共同民主黨議員們的集中指責後表示：“如果因為我話說得簡短而聽起來像是粗魯的表達，我感到很遺憾。我會小心的。” 當天，國民力量黨召開了三選以上重要議員舉行非公開座談會，再次確認了反對在野黨就梨泰院萬聖節慘案進行國政調查的要求。該黨緊急對策委員長鄭鎮碩在座談會結束後會見記者時表示：“如果認為（調查結果）不盡如人意，無論是國政調查還是特別檢察官調查，到時候再討論也不遲。”該黨院內代表朱豪英也表示：“那是（出席者們）為了掩蓋（共同民主黨的）‘李在明司法風險’不惜進行場外鬥爭的政略性要求，我們壹致認為應該堅決不參與，（持這壹觀點的占）壓倒性多數。” 國民力量黨表示，當天的座談會上沒有討論李祥敏的去留問題。但壹名與會者表示：“有人指出，（李部長）在慘案發生後沒有承擔政務責任，試圖回避責任，國民輿論會如何看待，這令人擔心。”

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