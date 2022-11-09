吵的話炸彈會爆炸的！……屏息的觀眾們. November. 09, 2022 08:05. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 參加多國海上聯合演習後返回的海軍潛水艇“漢拿艦”在關島近海被不明魚雷擊中後失蹤。雖然以為誰都不會活著回來，但是副艦長姜道英中校（金來元飾）帶領著壹半船員生還。道英壹夜之間成為國民英雄。但是道英看起來有些不安。 道英接到了壹個可疑的電話。電話中的人表示，在漢拿艦生存將士的家中和遊樂場等地設置了炸彈。可疑的聲音接著表示，在足球場和水上公園也設置了炸彈。炸彈不是單純的定時炸彈，而是設計成對噪音做出反應，每當噪音變大時，離爆炸還剩的時間就會減少壹半的爆炸裝置。觀眾的吶喊聲、水上公園的哨聲等所有噪音都起到了引爆劑的作用。常見的日常噪音瞬間成了致命的武器。只有道英壹共入知道炸彈的特點和設置與否，為了減少犧牲者展開了殊死搏鬥。 電影《分貝Decibel》以噪音反應炸彈的新鮮素材刺激了好奇心。每當噪音變大時，看到“嗶嗶”地減少時間的炸彈，觀眾也會屏住呼吸。不愧是標榜“聲音恐怖動作片”的電影，各種噪音和爆炸聲同時起到了提高緊張感和投入感的作用。 可疑聲音的主人公是擔任漢拿艦武裝官並生還的大尉泰成（李鐘碩飾）。泰成以什麽理由讓自己的上司道英陷入最壞的情況，讓人倍感好奇的執導能力非常高。似乎有不能說的秘密的金來元沈重而又充滿焦慮的演技和冷靜地消化了過度悲壯余地的角色的李鐘碩的演技是提高真實感的壹等功臣。潛水艇內部充滿現場感，魚雷發射場面和潛水艇高速啟動的場面等水中情況像實際作戰壹樣生動地展現出來，這壹點也提高了投入度。 最重要的是，黃仁浩導演用各種日常噪音和爆炸聲刺激觀眾的聽覺，通過瞬間的靜音將緊張感提升到最高值等，聰明地利用噪音和安靜，掌控觀眾的執導能力非常突出。在110分鐘的上映時間裏，他為了不讓劇情出現松懈感，非常努力地填補空缺。 只是部分設定讓人聯想到圍繞天安艦被襲事件的陰謀論等，留下了爭論的余地，這壹點令人遺憾。後半部分過度的慢動作也多少有些讓人看不懂。 盡管如此，讓人捏壹把汗的演出和新鮮的素材、演員們無懈可擊的傾情演繹抵消了大部分無感情緒，因此看電影的理由非常充分。該片將於16日上映。

한국어