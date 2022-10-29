韓國政府正式宣布“新冠病毒再次擴散”. October. 29, 2022 07:26. by 金素英記者 ksy@donga.com. 韓國政府研判說，國內新冠病毒確診感染者人數再次開始增加。這是政府正式宣布新冠病毒再次擴散。在天氣變冷的情況下，隨著新冠變異病毒的擴散和流感流行，人們越來越擔心“三重苦難”。 保健福祉部部長曹圭鴻28日在中央災難安全對策本部會議上表示：“新冠病毒的流行已經擺脫了停滯期，出現了反彈的征兆。”據疾病管理廳透露，以當天零時為準，新增確診患者為3.5924萬人，比上周五（2.4735萬人）增加了1.1189萬人。周五確診患者自上月16日（5.1848萬人）以後壹直保持在2萬人左右，但時隔壹個多月首次統計為3萬人左右。 專家們認為，現在是新冠病毒“第七次流行”的開始。嘉泉大學醫學院預防醫學系教授鄭在勛（音）預測：“再流行已是進行時，”“但是（通過感染和疫苗接種）獲得免疫力的國民很多，因此規模很難比第六次流行時更大。”第六次流行時，巔峰時每天新增確診患者約18萬人。 在這種情況下，在美國和歐洲等地流行的新型變異也在韓國出現了擴散的征兆。據悉，與主導第六次流行的BA.5相比傳播力和免疫回避力更強的“BQ.1”和“BQ.1.1”感染事例正在增加。上周（16日至22日）韓國新冠病毒確診患者中，2.5%是BQ.1.1感染者，是前壹周的0.4%的6倍多。同期，BQ.1的感染比率也從0.5%增加到了1.2%。高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱（音）表示：“兩種變異最有可能成為主導冬季流行的優勢種。” 越來越冷的天氣也令人擔憂。通常病毒在低溫下存活時間更長。如果天氣變冷，就會形成“三密（密閉密集密接）”環境，病毒傳播將變得活躍。流感疑似患者方面，也是上周（16日~22日）每1000名外來患者中就有7.6名，比前壹周（9日~15日）的6.2名有所增加。

한국어