尹錫悅就趙相俊辭職壹事表示：“說是工作負擔過重，不合適”. October. 28, 2022 07:37. by 張寬錫, 申晋宇 jks@donga.com,niceshin@donga.com. 尹錫悅總統27日就其親信、被稱為國家情報院二號人物的前企劃調整室長趙相俊突然辭職壹事表示：“因為是個人原因，所以很難公開。”擔任國情院人事、組織、預算的核心要職的總統親信在任命4個月後辭職，其背景引發的爭議仍未平息。 尹錫悅當天在去龍山總統室上班的路上，被記者問到有關趙相俊辭職的問題時，回答說：“他說因為是重要的職務，不合適繼續承擔繁重的業務，所以我接受了他本人辭職的請求。”接著，他惜字如金地說：“如果是因公原因，我會告訴妳的，但這是個人問題。”對於繼任者人選，他表示：“本來也有壹些企調室長的人選，為了業務能夠自然地連接，會迅速處理的。” 國情院當天表示：“對於部分媒體報道的‘內部人事矛盾說’等各種傳聞，我們表示，完全沒有事實根據。”國情院院長金奎顯和趙相俊展開“權力遊戲”的報道接連出現後，甚至發出資料劃清了界限。國情院相關人士表示：“情報機關因為這樣的問題在媒體出現名字，這本身就是壹種負擔。”有預測稱，國情院以金奎顯和新任企調室長為中心，今後很有可能進壹步擴大包括人事刷新在內的內部改革幅度。前首爾東部地方檢察廳次長檢察官金南宇（音）有望接替趙相俊的職務。 共同民主黨批評說：“這是嚴重的國紀紊亂。”共同民主黨議員申正勛（音）當天在政策調整會議上施壓說：“趙前室長在沒有與金院長進行任何商議的情況下向總統室表明辭意，是不可以的事情，”“尹總統應該明確表示不得不接受辭呈的原因。”

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