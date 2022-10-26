尹錫悅施政演說強調“健全財政”，但是否改變了粗放模式令人懷疑. October. 26, 2022 07:40. . 尹錫悅總統25日在國會發表了說明明年預算案的施政演說。雖然這是就任後首次預算案施政演說，但共同民主黨以檢察機關對其黨首李在明的親信、民主研究院副院長金容（音）進行扣押搜查為由拒絕出席，因此只進行了半拉子工程。雖然這是調查所必需的扣押搜查，但是否壹定要在施政演說前壹天進行還是個疑問。但是共同民主黨也有必要記住，5年前文在寅政府首次發表預算案施政演說時，朝野矛盾也非常嚴重，但當時在野的國民力量黨至少沒有拒絕出席。 尹錫悅總統直接抨擊了文在寅政府以政治目的領先的粗放的財政運營擴大財政收支赤字這壹點。但在援助社會弱勢群體、擴充社會基礎、加強安保等幾乎所有領域都提到了擴大現有預算，因此我們無從知道在哪裏勒緊褲腰帶。實際上，文在寅政府5年間，正式預算年均增長8.7%，在去年基礎非常大的情況下，又增加了5.2%。雖然自2010年以來首次相對上壹年縮減了預算，但這是包括前壹年的總預算補充預算在內的總預算和新年總預算的比較，比較對象不同，而且在新的壹年裏，受經濟危機等影響，說不定要制定補充預算。這種情況下，沒有太大可比性。 尹錫悅總統對自己以政治目的為先的大選公約預算，表現出了回避、沈默或強辯。共同民主黨把老人基礎年金上調額從30萬韓元提高到40萬韓元，對象也從70%擴大到100%。盡管這有可能導致財政崩潰，他也沒有提出數據，只是壹提而過，表現出了不負責任的態度。產後1年內發放70萬韓元的新生兒父母工資，雖然費用與效果的對比令人懷疑，但也反映在預算案中而沒有提及。把士兵月薪從82萬韓元上調到130萬韓元的預算，也包裝為加強國防力量的目的，認為如果基層幹部的補償不按比例增加，可能會導致難以補充優秀幹部的副作用。 根據國會先進化法，即使共同民主黨故意疏忽審查，只要過了11月30日的期艱，第二天預算案就會自動提交全體會議審議，但能否在全體會議上獲得通過則取決於多數黨共同民主黨。如果共同民主黨推遲全體大會上的通過，預算案將無法通過，迎來新的會計年度。總統的半拉子預算案施政演說所表現出的跡象不好。希望政府和朝野共同努力，避免發生編制準預算的憲政史上前所未有的事態。

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