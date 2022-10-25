“麥田畫家”李淑子：“想看就看唄……最近每天都是自畫像”. October. 25, 2022 07:42. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. “有時候會像自我復制壹樣畫同樣的畫，有時也會感到負擔，但還是想畫麥田，能怎麽辦呢？” “麥田畫家”李淑子（80歲）時隔6年再次通過個人展回歸。19日，在首爾鐘路區太陽畫廊舉行的太陽畫廊45周年紀念展“李淑子”上，記者見到了她，她面帶羞澀的微笑介紹了作品。 此次展覽展出了40幅作品，其中還包括3幅2022年的作品。全是麥田畫。《粉紅田有菜花的大麥田》和《青麥-草綠色霧》分別於1981年和2012年畫過，但由於不滿意，全面修改了。李畫家說：“雖然也考慮過要不要廢除，但是不能因為我的孩子存在不足就放棄吧”，“請認為過去的自己與現在的我合作了。” 作為千鏡子畫家（1924~2015）的弟子，在此次展覽中，她展示了自己從20世紀80年代開始積累的50年畫業的很多作品。其中《夏娃的麥田90-6》（1990年）是必不可少的代表作。描繪赤身躺在麥田上的女性的作品在當時也因赤裸裸的描寫而引起軒然大波，32年後的今天依舊能感受到堂堂的氣勢。 “希望赤裸的女性的身體也能像看人臉壹樣熟悉。我想是不是意識到了對低女性人權的抵抗和對陋習的反抗。” 李畫家最近正在專心創作自畫像。據說，她每天赤身露體地站在鏡子前，把自己的身體和臉裝進畫布裏。她說：“此次首次公開的《戴著藍色帽子的作家的肖像》（2019年）似乎把自己畫得太漂亮了”，“以‘想看就看唄’的心態畫自畫像。”該展覽將持續到下月19日。

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