超越傳奇！普霍爾斯連續兩天擊出本壘打，達成職業生涯第703個本壘打. October. 05, 2022 07:33. by 任寶美 bom@donga.com. 阿爾伯特•普霍爾斯（42歲•聖路易斯紅雀•照片）超越傳奇球員貝比•魯斯（1895~1948年），占據了美國職業棒球大聯盟（MLB）總得分（打點）單獨第2位。 普霍爾斯在訪問匹茲堡海盜隊的3連戰日程中的第壹天（4日）比賽中，在0比0平分的第6局上半局，在跑壘員1壘的情況下，把對方首發投手米奇•凱勒（26歲）投出的曲線球，擊出了越過左側圍墻的本賽季第24個、同時也是職業生涯第703個本壘打。 憑借這壹本壘打，普霍爾斯又追加了2分，以總計2216個打點分，將到前壹天為止排在並列第2位的魯斯擠到了第3位。但事實上，早前宣布今年賽季結束後將退役的普霍爾斯已不可能超過漢克•埃倫（1934~2021年）留下的第1位（2297打點）紀錄。 雖然當天球隊以2比3敗北，但匹茲堡海盜隊主場PNC公園對普霍爾斯來說是充滿美好回憶的地方。在對方的主場中，普霍爾斯擊出最多（35個）本壘打和最多打點（99分）的地方都是PNC公園。普霍爾斯在該球場參加了101場比賽，留下的總計OPS（出壘率+長打力）也達到了1.177。當地媒體《匹茲堡郵報》評價說：“普霍爾斯將會懷念這個球場。” 就像在退役賽季球棒依舊火熱的樂天隊的李大浩（40歲）壹樣，普霍爾斯也度過了“歷代級”的後半賽季。普霍爾斯在全明星賽後，截止到還剩2場常規賽的當天為止，共擊出了18個本壘打、OPS達到1.104（數值越小越出色）。在此期間，在國家聯盟（NL）中，沒有壹名擊球手的本壘打數多於普霍爾斯，OPS也高於普霍爾斯。 但是，在美國聯盟（AL）中，艾倫•澤基（31歲•紐約洋基隊）以28個本壘打、OPS 1.294的成績，表現出了比普霍爾斯更出色的後半賽季表現。平AL歷史單賽季最多本壘打（61個）記錄的澤基當天雖然參加了與得克薩斯騎警隊的客場比賽，但是僅以4個有效擊球、1個安打結束了比賽。正在挑戰擊打領域三冠王的澤基在本壘打和打點（130分）上鞏固了第壹的位置，但在擊球率（0.311）領域卻將此前的領先位置讓給了路易斯•阿拉埃斯（25歲•明尼蘇達雙城•0.314）。包括5日的壹天雙賽在內，洋基隊還剩下3場常規賽比賽。

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