韓國政府：“預計物價將在10月達到頂峰”，匯率突破1400韓元大關，竭盡全力防禦. September. 16, 2022 07:32. by 朴民優 minwoo@donga.com. 外匯當局好不容易防禦了試圖突破1美元兌1400韓元的急劇的匯率上升趨勢。雖然很多人擔心高匯率會使物價長期上漲，但政府反復預測，最晚10月份物價會達到頂點。 15日，在首爾外匯市場，韓元兌美元的匯率以比前壹天上漲2.8韓元（韓元貶值）的1393.7韓元收盤，連續兩天刷新了年高點。以收盤價為基準，這是自2009年3月20日（1412.5韓元）以後約13年零6個月以來的最高值。 據悉，當天外匯當局為阻止匯率突破1400韓元而竭盡全力。前壹天暴漲17.3韓元，達到1390韓元的匯率在當天下午1時7分左右上漲到1397.9韓元，逼近1400韓元大關。對此，外匯當局表示：“對市場內傾斜的可能性抱有警戒感，正在密切監視”，並立即進行了口頭幹預。經濟副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬在國會企劃財政委員會上發言稱：“如果過度偏向壹方或不安心理擴散，將在適當的時候尋求市場穩定措施等必要對策”，並在1個小時後發表了上述言論。盡管秋副總理進行了國會發言，但匯率上升勢頭反而得到加強，因此決定向市場發出警告信息。自上月23日以來，時隔24天，外匯當局已經第五次進行口頭幹預。

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