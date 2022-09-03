超強臺風“軒嵐諾”逼近，要防止2003年“鳴蟬”噩夢重來. September. 03, 2022 07:33. . 韓國氣象廳昨天預報，在中秋節長假即將到來之際，正在北上的第11號臺風“軒嵐諾”與當初預想的不同，將於6日登陸釜山和慶尚南道海岸。如果臺風路徑偏西，有可能貫穿內陸。包括京畿道南部在內的首都地區也將進入軒嵐諾的強烈影響圈，臺風威力達到頂點的5日至6日，預計全國將出現強風伴隨下的暴雨。 軒嵐諾與被稱為史上最惡劣臺風的2003年“鳴蟬”，在時間、強度和路徑上都很相似，因此令人擔憂。超強臺風“鳴蟬”在中秋節即將來臨的9月經過臺灣東南部海岸，風雨交加登陸，在兩天的時間裏將嶺南地區夷為平地。臺風造成119人死亡、12人失蹤、財產損失達4萬2222億韓元。災民人數也超過了6萬人。 據氣象廳預測，在臺灣東南方向海上勢力不斷壯大而逼近的軒嵐諾登陸韓國時，最大風速將超過每秒50米，有可能比“鳴蟬”更強。這壹威力足以使混凝土建築破碎、人被卷飛。特別是，由於氣候變化的影響，臺風路口臺灣至南海海域的水溫達到30度，處於史無前例的高溫狀態，充分吸收熱水蒸汽的軒嵐諾很有可能帶來史無前例的水炸彈。氣象廳預測，5日至6日，南部地區的每小時降水量將超過50至100毫米，總降水量將超過500毫米。 不久前，由於破紀錄的暴雨，排水設施完善的首爾到處都受到了浸水災害。位於軒嵐諾行經路口的南部地區有很多災害脆弱地區。該地區在2020年8月至9月連續遭遇3場臺風時，屋頂被吹走，道路被水淹沒等，災害層出不窮。要仔細觀察經常被水淹沒的地區和有倒塌危險的地區。事實上，全國都進入了軒嵐諾的影響範圍，因此政府有必要檢查排水口和窨井等暴雨災害預測設施，並在山體滑坡、臺基坍塌、河流泛濫等災難發生時，制定迅速躲避和應急救助計劃。 南部地區因今年最嚴重的幹旱，農作物收成不好，正在刺激中秋物價。為了不讓即將收獲的農戶，因為再加上軒嵐諾的緣故遭受更大的損失，必須盡快對農作物和農業設施采取安全措施。雖然氣候變化使自然災害的損失趨於更大，但如果提升災難應對系統並正常實行，損失規模將大幅減少。

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