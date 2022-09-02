第壹、二代男團成員們大舉回歸. September. 02, 2022 08:01. by 金哉希 jetti@donga.com. 曾風靡壹時的男子組合成員們即將回歸。從20世紀90年代引領“哥哥部隊”熱潮的H.O.T到東方神起、SHINee……第壹、二代男子偶像組合成員們即將大舉回歸。在女子組合掌握夏季歌謠界的情況下，男團成員們回歸的消息傳開後，粉絲們的期待感越來越高。 第壹位選手是出道15年的長壽組合SHINee的成員Key。Key上月30日發行了個人第二張正規專輯《汽油Gasoline》。這是繼第壹張正規專輯《Face》之後時隔3年9個月推出的專輯。包括主打歌《汽油》在內，收錄了《Bound》、《Villain》等11首歌曲。專輯發行後，在芬蘭、巴西、澳大利亞、智利、俄羅斯等23個國家的iTunes“頂級專輯排行榜”中占據了第壹位。主打歌《汽油》是壹首節奏感十足的架子鼓和雄壯的銅管樂器突出的嘻哈舞曲，Key作為作詞家參與其中。Key在上個月30日的記者見面會上表示：“雖然愛情故事也很好，但是我認為現在為了專輯的生命力，應該加入自傳性要素。” 繼Key的回歸之後，即將回歸的H.O.T主唱出身的安七炫（KANGTA）。他在即將迎來出道26周年之際，攜正規4輯《Eyes On You》於本月7日回歸。因為是26周年紀念專輯，所以專輯的公開日期也定在他的出道日期。這是繼2005年發行的正規3輯《Persona》之後時隔17年發行的正規專輯，因此粉絲們的期待感倍增。1996年9月7日以H.O.T的正規1輯出道的安七炫在組合解散後也作為Solo歌手推出了《北極星》、《常青樹》等多首熱門歌曲。 東方神起組合出身的金在中將於13日攜第三張正規專輯《BORN GENE》回歸。這是繼2016年正規2輯《NO.X》之後時隔6年發行的正規專輯。金在中將從9月開始以首爾為起點，在馬來西亞、泰國等地舉行亞洲巡回演唱會。

한국어