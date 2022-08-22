寓於日常的真理. August. 22, 2022 07:46. . “所謂幸福的人，就是領悟到今天所做的事情與自己的人生息息相關，並實現永恒的工作的人……因此，人類應該盡可能地模仿自然的神聖過程，努力將有限和無限結合起來。”―出自弗蘭克•維爾切克《美麗之問》中 留學時期，隔壁物理系的弗蘭克•維爾切克教授獲得了諾貝爾物理學獎。全校共慶學術成果，共慶歡樂。作為博士生，在研究室與難題作鬥爭的我也記得內心深處感受到熱情的壹個深夜。再次見到教授是通過《美麗之問》壹書。當時，我因幾個重要的發現而受到了學界的關註，越是這樣，對研究的真正意義就越有想法的時期。當時在書中看到麥克斯韋的壹句日記，給我帶來了很大的共鳴。今天我的研究讓我感覺到，是不是為了超越時空，將科學家之前積累的知識和人類對未來的期待聯系起來。 真的如此。大自然是壹件美麗的作品，隱藏在深處的真理卻是驚人地相互連接的。麥克斯韋用電磁波方程式整理了光的屬性和其中蘊含的意義。將壹直認為是不同力量的電氣和磁性連接在壹起，拉開了現代文明的序幕。有限的我們看著看似無限的天空獲得希望。我相信，有時驚人的科學發現會存在天生的才能或牛頓的蘋果等特別的瞬間。但真理始終如壹。就像在白天和夜晚、季節裏反復綻放和雕謝的生命壹樣。我相信，對看似平凡的日常生活的愛和努力層出不窮，將研究乃至生活引向完成。作為在永遠的道路上模仿自然神聖過程的人，以及作為學習模仿生命體的材料的學者，每天都能竭盡全力連接有限和無限，對此表示感謝。

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