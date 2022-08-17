防疫當局表示，“單日確診患者下月初有可能達到33萬人”. August. 17, 2022 08:00. by 李智雲記者 easy@donga.com. 中央防疫對策本部16日預測稱，隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情第6次流行，每天確診人數將達到33萬人左右。這是自上月開始的第6次流行以來，防疫當局公開的預測值中最高的數值。 當天，中央防疫對策本部受政府委托，發表了預測新冠肺炎疫情流行的8家分析機構的預測值。其中壹家機構預測，下月7日單日確診人數將達到33.2萬人。這比防疫當局當初預測的第六次流行高峰確診人數在20萬名左右多出13萬名左右。另外壹家機構也預測，8月下旬將達到28.1萬人。 這些分析機構的名字尚未公開。因為，如果預測錯誤，稍有不慎就會受到社會批評，可以不向政府提供估算資料。中央防疫對策本部流行病學調查分析團團長李尚元（音）表示“預測（33萬名）是在最壞的情況下預測最壞的結果”，並聲稱實際感染人數很有可能在20萬名左右。 另外，專家們還警告說，即使此次流行過了頂點，確診人數也不會迅速減少，而是會出現長期停滯的“長尾巴”現象。高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱表示：“8月中旬全國小學、初中、高中開學，中秋連休（9月9日~12日）也即將到來，因此很難像上次流行時那樣在達到頂點後迅速減少。” 危重癥患者的增加趨勢也在持續。以16日為基準，正在住院治療的危重癥患者為563名，是第6次流行以來最多的壹次。中央防疫對策本部表示，9月初危重癥患者最多可達900人，每天最多可能發生140人死亡。新冠病毒再感染者也在增加。8月第壹周（7月31日~8月6日）發生的確診病例中，6.11%是再感染病例。

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