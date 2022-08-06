韓國首個探月器“達努力”揚帆探月“148天航海”. August. 06, 2022 07:22. by 東亞科學記者 高在元 jawon1212@donga.com. 韓國第壹個月球軌道船“達努力（Danuri，KPLO）”開始了為期5個月的旅程。如果“達努力”在今年年底按原計劃進入月球軌道，韓國將成為世界第七個月球探測國。 “達努力”當地時間5日上午8時8分48秒（當地時間4日下午7時8分48秒）在美國佛羅裏達卡納維拉爾角航天軍基地40號發射臺上被搭載在太空探索技術公司（Space X）的“獵鷹9”運載火箭上發射升空。科學技術信息通訊部表示，“達努力”在發射1小時30多分鐘後的上午9時40分左右成功與地面站進行了首次通信，並成功進入了目標軌跡--月球轉移軌跡。 “達努力”從2016年1月開始著手開發，7年間投入了約2367億韓元的預算。正式名稱是“毫無保留地走遍月亮而歸”的意思，通過今年的國民名稱征集活動確定。 到達預定軌跡的“達努力”開始了130多天的月球之旅。使用利用地球、月球和太陽的引力進入月球軌道的“彈道型月球轉移方式（BLT，轉移軌跡）”進入轉移軌跡後，最多將修改9次軌跡。12月中旬抵達月球軌道後，將通過5次追加啟動，進入最終目的地月球上空100公裏的原軌道。12月31日將穩定在目標軌道上，從明年1月1日開始正式進行探測。“達努力”計劃在1年內每天繞月球軌道轉12圈執行任務。 有評價認為，此次“達努力”發射拉開了韓國宇宙探索的序幕。如果該項目獲得成功，將成為繼俄羅斯、美國、日本、歐洲、中國、印度之後的第七個月球探測國。繼6月韓國型運載火箭“宇宙”號發射成功後，韓國得以成為新興宇宙強國。 尹錫悅總統當天也在臉書上上傳了祝賀“達努力”發射成功的信息。尹錫悅強調：“達努力號是提前進入新資源強國、宇宙經濟時代的大韓民國先遣隊，”“在廣闊的宇宙中堂堂正正地展開翅膀的達努力號傳達的夢想、希望和忍耐的信息。”

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