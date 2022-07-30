禹相赫首次登上世界田聯世界排名第壹寶座，成韓國田徑第壹人. July. 30, 2022 07:32. by 金東昱 creating@donga.com. “微笑跳者”禹相赫（26歲•國軍體育部隊）作為韓國運動員首次登上了世界田徑聯合會世界排名第壹的位置。 世界田徑聯合會29日在官方網站上公布了各項目的世界排名。在男子跳高項目中，禹相赫力壓從2021年9月14日開始世界排名第壹的詹馬科•坦貝裏（30歲•意大利），首次占據了榜首位置。本次世界排名是以26日為止的比賽為基準的。禹相赫在今年1月4日的世界排名中排在第10位，此後他的排名壹直不斷上升。 世界田徑聯合會將在最近12個月裏，以相關選手獲得高分的5個大賽的平均分數來確定世界排名。世界田徑錦標賽和奧運會等主要國際大賽將獲得加權值。為了提高世界排名，在12個月的時間裏，每場比賽都要有出色的發揮和穩定的成績。 禹相赫在2月的班斯卡-比斯特裏察室內大賽（2米35•冠軍）、3月的貝爾格萊德世界室內錦標賽（2米34•冠軍）、5月的多哈鉆石聯賽揭幕戰（2米33，冠軍）、7月的尤金世界錦標賽預選賽（2米28•並列第壹）、世界錦標賽決賽（2米35•第2位）在最近12個月裏獲得了高分，被選為5個大賽。禹相赫得到的分數是1388分，比坦貝裏（1377分）高出11分。 值得註意的是，戰勝禹相赫在世界田徑錦標賽上以2米37的成績奪冠的穆塔茲•巴爾希姆（31歲•卡塔爾），最近12個月內出戰的大賽只有3個，因此被排除在世界排名計算對象之外。 禹相赫將參加下月10日在摩納哥、26日在瑞士洛桑舉行的鉆石聯賽比賽。此後，他將參加從9月7日開始在瑞士蘇黎世舉行的為期兩天的2022鉆石聯賽總決賽。

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