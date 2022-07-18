尹錫悅：“自由民主主義、光州五月精神，是憲法精神”. July. 18, 2022 07:54. by 張寬錫 jks@donga.com. 17日迎來制憲節72周年，尹錫悅總統表示：“將與偉大的國民壹起守護憲法精神。” 尹錫悅當天在臉書上回顧說：“1年前的今天訪問了光州，”“在用鮮血守護自由民主主義的光州，重溫了我們的憲法精神。”他還說：“以光州的五月精神恢復的自由民主主義的普遍價值就是憲法精神，”“憲法是通過歷史發現的秩序，是確保國民自由和權利的結果。”他還說：“自由民主主義、人權、法治等憲法價值是國民團結的源泉，實現憲法價值的過程就是走向繁榮和發展之路。” 總統在制憲節表態中提及光州5·18民主化運動實屬罕見。據總統室透露，尹錫悅認為，如果說20世紀八十年代對民主化的願望把國民之心團結在壹起，那麽從現在的情況來看，從光州五月精神延續下來的自由民主主義、人權、法治等憲法精神是團結國民的源泉。 尹錫悅在大選候選人時期的去年制憲節參拜光州北區國立5·18民主墓地時表示：“將以參拜用鮮血守護自由民主主義憲法精神的烈士，代替制憲節守護憲法的表態。”就任後，他帶著總統首席秘書、國民力量黨國會議員參加了5·18民主化運動紀念儀式，並表示“熱愛自由、正義和真相的韓國國民都是光州市民”，表達了國民團結的意誌。

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