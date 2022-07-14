SSG隊7月取得9勝1負傲人戰績，夢想的“7成勝率”順利地進行. July. 14, 2022 07:54. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國職業棒球聯賽的領頭羊SSG隊確定了上半賽季的第壹名。12日，SSG隊在與排名第二的Kiwoom隊的比賽中以7比3獲勝，將兩隊之間的勝場差距拉大到了3.5場。創下開幕以來最多連勝（10連勝）的紀錄，開局十分順利的SSG隊壹次也沒有失去掉領先位置。 截至12日，SSG隊的勝率達到0.683（56勝3平26負），接近“夢想勝率”7成。在職業棒球聯賽中，以7成左右的勝率結束賽季的只有職業元年1982年的OB隊（0.700）和1985年的三星隊（0.706）而已。但以上兩個記錄都出自只有六支球隊的聯賽體制。到上個賽季為止，最近10年間的最高勝率是2016年鬥山隊創下的0.650。 在美國職棒大聯盟（MLB）中，自1962年兩大聯賽引入每支球隊單賽季162場比賽的體制後，只有1998年紐約洋基隊（0.704）和2001年西雅圖水手隊（0.716）的勝率超過了7成。雖然2020年洛杉磯道奇隊的勝率為0.717，但當賽季受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，每支球隊只進行了60場比賽。 比賽場次越多，勝率管理就越難。但是，SSG隊最近取得了5連勝，進入7月份以後，以9勝1負的成績提高了速度。上個月壹度下降到0.636的勝率提高到了現在的水平。 令人高興的“喜訊”也很多。去年因胳膊肘韌帶接合手術而失去戰鬥力的文勝元在10日與三星隊的比賽中進行了復出戰。首發資源文勝元計劃暫時被啟用為候補投手，加強球隊的腰身力量。與文勝元在同壹時期接受胳膊肘手術的朴鐘勛也預定在下半賽季加入。 最近，球隊還新引進了新外援投手肖恩•莫裏曼多和擊球手胡安•拉加雷斯。在現有的外國擊球手兼壹壘手資源克朗萎靡不振的情況下，“二手新人”全義山迅速成長，球隊也有了外援外野手的新選擇。預計球隊在外野的運營上也會獲得余裕。頂級聯賽出身的拉加雷斯在2014年曾以紐約大都會隊球員的身份獲得國家聯盟外野手金手套獎。

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