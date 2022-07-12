德、法準備應對俄羅斯永久中斷天然氣供應的預案. July. 12, 2022 08:00. by 洪禎秀 hong@donga.com. 德國和法國開始著手準備俄羅斯中斷天然氣供應的對策。俄羅斯11日至21日以維護為由，停止了通過德國向歐洲主要國家供應天然氣的“北溪1號”"輸油管。但是，歐洲不排除俄羅斯為報復西方制裁完全中斷天然氣供應的可能性，因此開始謀求優先供應醫院等多種方案。 據英國《衛報》報道，德國經濟部長羅伯特·哈貝克10日在接受廣播采訪時表示：“必須時刻預想到最壞的情況，並努力應對俄羅斯再次不再供應天然氣的可能性。” 因此，德國制定了在俄羅斯中斷天然氣供應時，相比家庭把醫院及應急服務規定為優先使用對象的方針。大型宿舍收容市民、關閉遊泳池、關閉路燈及信號燈等措施也在討論之中。德國房地產企業博諾維亞為了節約天然氣，開始將租賃住宅的夜間供暖溫度限制在17度以下。 法國財政經濟部長布魯諾·勒梅爾當天表示：“俄羅斯全面中斷天然氣供應是現實中可能發生的事情。”他強調，無視這種可能性是完全不負責任的行為，要對此做好準備。 法國正在研究家庭及企業節約能源、擴大天然氣儲備量、開發替代能源、建設新核反應設施等多種方案。同時，法國也在研究對各企業的能源供應量進行等級劃分或擴大能源弱勢群體低收入階層能源支援的方案。 加拿大負責修理“北溪1號”天然氣管道渦輪機，但壹直以制裁為由，沒有將該渦輪機歸還德國，9日決定予以返還。俄羅斯提出中斷天然氣供應的主要理由，是相關渦輪機沒有得到正常修理。因此，俄羅斯有可能在21日以後再次供應天然氣。

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