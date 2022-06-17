收到“要開始孤獨死嗎”邀請函的12人的故事. June. 17, 2022 07:43. by 金哉希 jetti@donga.com. 在3日出版的長篇小說《孤獨死研討會》（民音社出版）中，12名登場人物將從發信人“深夜硬幣洗衣店”那裏收到內容爲“從今天起開始孤獨死嗎”的《孤獨死研討會》邀請函。學生時代用鉛筆刺傷朋友的眼睛後，抑制本能生活的宋英達、成爲父母惹禍精的公試生姜在浩等接到邀請函的人，通過參加網絡研討會獲得了安慰。 16日，在與本報的通話中，作者朴智英（48歲•照片）表示：“因爲是自由職業者，所以不屬于任何地方，所以對‘連接’想了很多。”她接著說：“孤獨死危險群的老年人雖然由國家管理，但是沒有歸屬的孤立的年輕人卻處于死角地帶。小說的開始是‘如果他們有相互連接的空間會怎麽樣’的想象。” 研討會強調：“通過一天三次完成無聊的事情，你每天都會享受成爲更加無聊的人的明朗。”參加者每天做毫無意義的事情，並共享。在圖書館的書中，把劃線內容轉載到便利貼，寫一個笑話……研討會的核心是，比起做無聊的事情的行爲本身，更應該感覺到有人在關注做無聊的事情的自己。 朴某說：“不屬于任何地方，過著孤獨生活的人們在某個瞬間就會忘記照顧自己。我想通過參與別人的孤獨，讓他們認識到自己是擁有照顧其他生命力量的存在。” 作家自己也召開了孤獨死研討會。她所做的“無聊的事情”是用一天發生的3件事制作主題標簽。她連接這些故事寫了文章。 “雖然人類都很孤獨，但好好培養孤獨是很重要的。開始各自的孤獨死研討會怎麽樣？”

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