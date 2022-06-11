“敗訴後懷恨在心”縱火導致50多人死傷……應盡快出臺司法恐怖襲擊對策. June. 11, 2022 07:29. . 前天在大邱市內發生了民事訴訟壹審中敗訴的嫌疑人前往對方委托人律師辦公室縱火，導致包括自己在內的7人死亡、50人受傷的慘案。被嫌疑人盯上的律師因為正在出差而幸免於難，但壹起使用辦公室的其他律師和職員卻遭遇了不幸。在死者身上發現了刺傷的痕跡和出血，因此有人提出在縱火之前有可能曾陷入揮刀的恐懼之中。 如果對壹審判決結果不滿意，可以通過二審或上訴審重新得到法律判斷。但嫌疑人無視制度保障的程序，進行了私人報復。而且還是針對為了委托人的利益而恪盡法律義務的律師犯下了罪行。這不是針對律師個人，而是威脅法治主義的“司法恐怖襲擊”。 據悉，相當多的律師平時在執行業務時，被大大小小的惡言和威脅所折磨。因為與訴訟當事人最為近距離工作，而且與法院和檢察機關不同，律師辦公室是任何人都可以出入的開放場所。據說，前天慘案發生之前，嫌疑人也曾給辦公室打電話抗議，折騰職員。起火後，與該訴訟無關的人也喪生或受傷。在經常受到威脅的情況下，如何盡到保護委托人的基本權利的律師的本分呢?有著冤情的人們怎麽能放心去找律師呼籲幫助呢？ 此次慘案讓人想起了2018年在醫院診療室診療過程中被患者揮舞的兇器死亡的林世源教授事件。以林教授的死亡為契機，不僅是醫療人員，就連在醫院的患者也毫無防備地暴露在暴力面前，這導致了嚴懲傷害醫療人員者、強化醫院安全裝置的《醫療法修正案》（又名《林世源法》）獲得通過。大韓律師協會決定以此次事件為契機，組成特別委員會，制定保障律師安全的對策。只有律師們不用擔心被威脅而工作，才能保護所有國民得到律師幫助的權利。 從長遠來看，應該不斷提高在經濟合作與發展組織成員國中處於最低水平的司法制度的信賴度。只有這樣，才能徹底根除動搖法治根基的荒唐的司法恐怖襲擊事件。

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