要經曆夜晚的理由. May. 16, 2022 08:08. . “誰把形象放在了夜晚？這是夢。”—出自帕斯卡爾•基尼亞爾《隱秘的人生》中 夜晚是連臉都沒有的缺失的考驗。我們是被光迷住的人，被光馴服的人，光的奴隸。如果遇到夜晚，剛開始會覺得世界一片漆黑，但後來逐漸出現了可以了解的東西。如果不能讓我們體驗夜晚，我們的眼睛就會只盯著明亮的人，然後被蒙蔽雙眼。帕斯卡•基尼亞爾以斯坦達爾寫的故事爲例，這樣寫道。 “在薩爾茨堡的鹽礦，一到冬天，葉子掉落的白桦樹枝就會扔進黑暗的廢礦坑裏。兩三個月後再把它們拿出來，樹枝上覆蓋著晶瑩的晶體。粗細如麻雀腿的最小的樹枝上貼著無數顆耀眼閃爍的移動鑽石。”卓越的藝術是什麽樣的？像樹枝一樣的人，表面被撕裂，流血進入坑裏的夜晚會如何呢？夜晚過去，天一亮，原來的樹枝就以挂著寶石的樹枝的故事結束。 我們的敵人並不勸我們過夜。只推薦甜蜜明亮魅惑的燈光。我決不隨便跟周圍的人商量在艱苦的時期怎麽做。因爲人們只贊成讓我們脫離正道。也許只有世界上的母親們不斷向我們講述夜晚，教給我們可怕的夜晚。爲了寫一首詩，詩人也把手伸進夜色深邃的洞窟內壁。觸摸夜晚，體驗夜晚。所有的生命體都試圖通過睡覺從夜晚逃跑，但即使閉上眼睛，我們也會一直看著支撐在那裏的一片夜晚的形象。這是夢。

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