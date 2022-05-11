韓國造船訂單余量688艘……6年來的最大值. May. 11, 2022 07:49. by 金在亨 monami@donga.com. 據分析結果顯示，韓國造船業的訂單余量（余活兒）達到了最近6年來的最大值688艘，顯示出了今年的良好勢頭。 10日，據英國造船海運市場分析機構“克拉克森調研公司”透露，在今年1~4月的累計訂單量中，韓國以581萬CGT（標准貨船換算噸數）超過中國（580萬CGT），位居第一。在此期間，韓國的市場占有率比2021年4月上升了11個百分點，達到45.9%。只是從4月份一個月的訂單量來看，韓國以82萬CGT落後于中國（154萬CGT）。4月份全世界船舶訂貨量爲251萬CGT，比前一個月下降了36%。 韓國4月份的訂單余額爲3268萬CGT（688艘），比前一個月上漲34%，是2016年（692艘）以來的最高水平。全球訂單余量爲9595萬CGT，韓國僅次于中國（4044萬CGT），排名高居第二。韓國每艘船的訂單單價爲1.43億美元（約1822.249億韓元），比中國（8600萬美元）高出66%。 業界相關人士表示：“韓國主要承攬了液化天然氣（LNG）運輸船（照片）和8000TEU（1TEU是1個20英尺集裝箱）級中大型集裝箱船等高附加值船舶，主導著全球造船業的複興。”

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