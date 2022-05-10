寄望尹錫悅總統. May. 10, 2022 07:55. . 第20屆尹錫悅總統時代已經開啟。尹總統將在今天舉行就職儀式，同時領導大韓民國為時5年。致以祝賀。就職儀式的口號是“再度大韓民國，全新國民之國。”希望能為增長引擎逐漸冷卻的國家經濟註入活力，為攜手面向未來的團結國家而不是分裂為妳方我方互相詆毀的自殘國家打下基石。 但尹錫悅政府面臨的政治狀況並不樂觀。目前，大韓民國分為選擇“1號”的國民和選擇“2號”的國民。壹半左右的國民仍然沒有對新政府敞開心扉。上臺執政之際國民對新總統的支持率如此之低，這何曾有過。時隔5年交出政權的“巨大在野黨”共同民主黨正在尋找雪恥的機會。 經濟、安保現實又是如何？可稱是波濤洶湧。隨著美中貿易戰爭、新冠大流行、烏克蘭戰爭等的疊加，冷戰結束後持續30多年的全球化、自由貿易模式正在崩潰。在全球經濟危機中，高物價、高匯率、高利率的“三高”壓制著韓國經濟。朝鮮的金正恩持續進行導彈挑釁等，虎視眈眈地試探尹錫悅政府的安保力量。真可謂是在復合危機的狀況下，尹總統擔起了“大韓民國”號的無限責任。 將國家能量凝聚在壹起，對抗內外危機和挑戰，這完全是尹總統的責任。就是身負何等哲學和藍圖、和什麽樣的人壹起運營國家的“領導力”問題。尹總統壹直強調公正和常識、憲法價值、守護自由民主主義等。這些價值不能成為理念對決。要與國家利益、實用價值相協調。公正的原則和實用性的靈活性有時會相互沖突，但和諧的追求才是引領國政成功的捷徑。這就是標榜保守的尹錫悅政府。不是靠興奮和熱情，而是要用分析和對策，來逐步實現改革。要知道，只顧著熬食上壹屆政府失敗的國政運營，只會帶來另壹個失敗。 大選這壹政治戰爭已經結束兩個月。戰爭結束後，將帥也要下馬，但尹總統似乎還在另壹場戰爭中。在候任總統時期，尹總統不是以妥協和溝通的政治力，而是以果斷和強行的鬥爭力為主。雖然表示不會成為“帝王”，但應該反思壹下，有沒有表現出討厭牽制和批評的“小王”形象。國政不能只靠正面突破、勝利者氣質等。在遵守原則的同時，還要警惕，不要給別人以固執己見的形象。 從這壹點來看，尹總統在組建第壹屆內閣或青瓦臺參謀團人事安排等方面表現出的重用檢察機關出身、偏重特定大學或地區、提拔同門等關系密切的人士等人事風格，確實存在很多擔憂的地方。人事就是壹切，這是古今真理。雖然共同民主黨的歪心眼和扯後腿的行為應該受到批評，但堅持“自己的決定沒有錯誤”的態度也不可取。從過去的事例中也可以看出，與國民對著幹的政權不會成功，這壹點也要銘記。 彈核後在全面支持下上臺的文在寅政權也在時隔5年後苦澀地退場。因為他是被困在陣營的“半拉子總統”。5年後，無論是延續政權還是再次讓出政權，對尹錫悅政府來說都是“權不五年”。雖然是國民呼喚出來的總統，但國民並不只有熱誠黨員和支持層。應該追求分權、團結、協治。這並不像說的那麽容易。即使如此，政治的復原最終要看總統的表現。與在野黨進行溝通應不分晝夜。所有信息都集中於總統身上。要警惕信息壟斷帶來的獨斷專行和傲慢。“龍山”的空間不是本質。尋找不愛聽的話聽取意見，反映到國政上的溝通和傾聽，非常重要。 眼前的難題還是經濟。最重要的是要致力於恢復韓國經濟的增長潛力。韓國的長期增長率從20世紀90年代初開始每5年下降1個百分點，甚至有人擔心新政府結束時會下降到0%左右。還要恢復上壹屆政府5年間嚴重受損的財政健全性。與國民承諾的年金改革也不能像文在寅政權壹樣不負責任地逃避。在“不是肉與肉而是骨與骨碰撞”的激烈國家利益現場尋找生存坐標，也是尹政府的課題。代際矛盾、性別矛盾、地區矛盾、階層矛盾等各種矛盾將會爆發。 要做的事情很多，要走的路還很長。歸根結底還是“政治”的問題。雖然組成了“半個內閣”，但不能只怪在野黨。除了以正直的領導力說服國民之外，別無他法。應該建立團結的基礎，使進步和保守不是敵對共生，而是相生共存。了解壹直默默無聞的中立民心，是尋找出路的方法。獲得國民的信賴和成為蔑視的對象，都只是瞬間之事。雖然是政治新人總統，但也有了展現新的國家領導力的機會。

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