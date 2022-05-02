號令K聯賽的蔚山隊，在ACL亞冠聯賽顔面掃地. May. 02, 2022 07:56. by 兪載泳 elegant@donga.com. 職業足球K1聯賽領頭羊蔚山現代隊在2022亞洲足球聯盟冠軍聯賽（ACL）上未能進入16強，失去了自尊心。 上月30日，蔚山現代隊在馬來西亞柔佛巴魯的蘇丹依布拉欣體育場舉行的與柔佛FC（馬來西亞）的小組賽I組最後一輪第6輪比賽中，因下半場補時階段朴龍宇的烏龍球，以1比2告負。繼2020年ACL奪冠後，時隔2年再次挑戰冠軍的蔚山隊以3勝1平2負（積10分）的成績不敵柔佛FC（積13分）、川崎前鋒（日本•積11分），以小組第三名的成績未能進入16強。雖然得到了略遜一籌的評價，但被借住主場優勢的柔佛FC兩次敗北，令人痛心。蔚山隊自2017年以後時隔5年再次未能進入ACL16強。 蔚山現代隊主教練洪明甫就連續輸給柔佛FC的原因表示：“現在很難找到。應該接受最終輸掉的結果。”他說：“在我看來，這樣的失敗也有值得學習的地方。雖然要克服這種狀況，但是沒能做到這一點，所以在小組賽階段被慘遭淘汰。我們將分析本次大賽中出現的問題，以此作爲選手們成長的契機。” 去年在大韓足球協會（FA）杯上奪冠，作爲K2聯賽球隊首次踏上ACL舞台的全南天龍隊也以0比0戰平泰國的巴吞聯隊，以2勝2平2負（積8分）的成績位列G組第3名被淘汰。 大邱FC隊以2比1擊敗F組獅城水手隊（新加坡），進入了16強。雖然大邱隊以4勝1平1負（積13分）與浦和紅鑽（日本•積13分）持平，但在小組交鋒戰績上領先，因此占據了小組第一的位置。

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