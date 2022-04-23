“應該允許反對侵略的俄羅斯選手參加溫布爾登網球公開賽”. April. 23, 2022 07:19. by 金正勳記者 hun@donga.com. “並不是所有的烏克蘭人都希望禁止俄羅斯、白俄羅斯選手被禁止參賽。” 作爲烏克蘭代表獲得2020年東京奧運會網球女子單打銅牌的伊莉娜•斯維托麗娜（28歲•世界排名第25位•照片）對全英網球俱樂部（AELTC）禁止兩國選手參加溫布爾登網球公開賽的決定表示反對。AELTC方面20日表示，爲反對俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯和與其站在同一陣線的白俄羅斯選手將不得參加6月27日（當地時間）開幕的今年溫布爾登網球公開賽。 對此，斯維托麗娜在英國廣播公司（BBC）廣播節目中表示：“對俄羅斯政府不發出（反對）聲音的選手，禁止其參賽是正確的決定”，“如果選手發出反對的聲音，那麽允許他們參加溫布爾登網球公開賽並展開競爭，才是公正的。” 烏克蘭男女選手中世界排名最高的斯維托麗娜在女子職業網球（WTA）決定“俄羅斯選手也可以以個人資格參加比賽”後，曾決定正常參加與俄羅斯選手阿納斯塔西亞•波塔波娃（21歲）的比賽。斯維托利娜在當時以2比0完勝後表示：“將把比賽獎金全部捐給烏克蘭軍隊。”俄羅斯選手也提出了抗議。 男子單打排名第8位的安德烈•盧布列夫（25歲）在22日結束了塞爾維亞公開賽16強賽後表示：“此次決定對解決矛盾沒有任何幫助。反而只會助長憎惡和狹隘。”盧布列夫是在2月迪拜免稅網球錦標賽半決賽中獲勝後，在轉播攝像機鏡頭上留下“No War Please”（拜托停止戰爭）字樣的選手。

한국어