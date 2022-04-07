出版韓國最早爵士攝影集的李多英攝影家. April. 07, 2022 07:54. by 林熙允記者 imi@donga.com. 韓國最早的爵士專業攝影集近日出版。這是紀錄片攝影、影像作家李多英（42歲•照片）推出的《Jazz，OnStage》（Namib） 5日，記者在首爾中區展廳兼咖啡屋“Namib”見到了李作家，她說：“雖然知道爵士攝影集具有的低大衆性，但懷著即使承受商業失敗也要記錄曆史的信念，鼓起勇氣出版了。”該書將李某從2011年到2020年這10年間拍攝的照片分爲3卷，共432頁。從申冠雄、崔善培等國內第一代爵士音樂家到訪韓演出的美國、意大利、挪威等世界各地的演奏家齊齊登場。如果加上結實的精裝盒，大人們需要雙手才能捧起，非常沈重。 “從高中開始就喜歡爵士樂。看到一張一張現在已成爲曆史的（美國著名爵士唱片公司）‘藍色筆記本’的專輯照片，我也希望有一天能進行如此有意義的記錄。” 在20歲出頭的年紀，李某還是希望成爲陶藝家。准備以自己名字命名的首屆展覽，爲了節省制作費，她決定親自拍攝陶瓷照片，在去攝影學院的過程中，被一刹那的攝影藝術迷住了魂。她憑借2004年拿到的相機，在2009年闖入了專業攝影家的道路。作爲音樂愛好者喜歡去爵士俱樂部的李某有一天聽到朋友吐露說“其實我父親是第一代爵士貝斯手（尹承培），沒有像樣的記錄照片，真可惜”，便毅然投身到了爵士樂的照片中。 在此次攝影集裏，她最珍惜的照片是意大利鋼琴家喬瓦尼•米拉巴什、俄羅斯小號演奏家亞曆克斯•西皮亞金來韓演奏的場面。她說：“在照明和構圖方面，這是一次艱難的挑戰，但精彩地展現了貼著舞台地板爬行時捕捉到的瞬間，讓人起雞皮疙瘩，很有意義。” 李某希望受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情直接打擊的爵士樂演出界能夠重生。爵士樂和照片都是瞬間的藝術。她說：“在集中聽音樂的時候，演奏場面就像黑白照片一樣。” “我喜歡去並拍了很多照片的首爾梨泰院‘All That Jazz’去年關門的時候真的受到了很大的衝擊。希望10年後我的相機裏能再次裝滿爵士樂照片，並期待發行《Jazz，OnStage》第二部那一天的到來。”

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