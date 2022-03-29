油價沖擊導致貿易收支動搖……今年以來出現60億美元赤字. March. 29, 2022 07:44. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 「運輸費支出中油價的比重往年是50%，但現在上升到了80%。」 在慶南地區駕駛貨車維持生計的張某（64歲）對最近暴漲的柴油價格感到害怕。張某說：「為了盡量少用油，開車變得要非常用心，」「照此下去，還不如停止運行。」 國際油價持續高位運行，不僅汽油價格，連百姓常用的柴油價格也暴漲。有人擔心，能源進口額也會暴漲，韓國經濟的引擎——貿易也會受到打擊。 ○ 某些加油站柴油比汽油還貴？ 最近，不僅是汽油，連柴油的價格也暴漲，平民和物流業界面臨困境。據油價信息網站Opinet數據，以28日為準，全國每升汽油的平均價格為2001.15韓元，柴油為1920.44韓元。但是，在某些地區，最近還出現了柴油比汽油價格更高的加油站。 隨著美國禁止進口俄羅斯產原油，柴油價格的暴漲趨勢愈演愈烈。特別是歐洲國家的柴油進口量中，俄羅斯產柴油的比重為60%左右，但出現供需困難後，國際柴油價格開始上漲。 在韓國，國內汽油油類稅的下調效果比柴油更大，因此柴油價格會更高。以汽油為例，以下調油類稅前為準，每升征收820韓元的油類稅額。相反，柴油的油類稅額將增至582韓元。結果，油類稅（以彈性稅率為準）下調20%時，汽油和柴油將分別下調164韓元和116韓元。 柴油價格暴漲後，國內出租車、公交車、貨物相關的7個運輸團體當天向政府提交了聯合聲明，稱「需要實質性的高油價對策」。這些團體訴苦說：「最近3年間，柴油價格與價格最低時相比暴漲了80%，」「運輸經營者的經營收支正在惡化。」這些團體通過聲明表示：「希望全額保全油類稅聯動補貼削減部分，實行油價聯動補貼，緩解油類費用負擔。」 政府擔心物流行業出現大亂，正在考慮將油類稅下調幅度從原來的20%進一步上調的方案。根據現行法律，以彈性稅率為基準，油類稅的下調幅度可以提高到37%。企劃財政部高層相關人士表示：「正在考慮下調幅度是25%還是30%。」 ○ 能源進口額激增85%，貿易逆差會不會增加？ 隨著國際油價的持續上漲，對能源依賴度較高的韓國能源進口額也在急劇上升。據關稅廳透露，從今年1月1日到3月20日，原油、天然氣、煤炭等三大能源進口額為384.966億美元（約47萬億韓元），比去年同期增加了85.4%。原油進口額增加了69.8%，天然氣進口額增加了92.0%，煤炭進口額增加了150.6%。 原油進口額的增加會提高國內企業的進口費用，對韓國經濟的最後堡壘——貿易造成打擊。實際上，今年以來截止到本月20日，貿易收支出現了59.77億美元的逆差。去年同期順差為66.06億美元，但今年轉為逆差。現代經濟研究院經濟研究室室長朱元（音）表示：「從國際油價的上漲趨勢來看，韓國的貿易收支可能會出現赤字，」「如果油價像現在這樣持續上漲勢頭，今年上半年（1~6月）貿易收支可能出現赤字，即使出現順差，順差幅度也會大為縮小。」

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