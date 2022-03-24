獨眼巨人的眼睛. March. 24, 2022 07:55. . 獨眼巨人躲在岩石山後面，花開的山坡上躺著裸體的女人。這幅令人印象深刻的畫作是法國象征主義畫家奧迪隆•雷東晚年的代表作。 最引人注目的部分是奇怪的大巨人的眼睛。看起來既有威脅，也有不安的眼神。巨人身上到底發生了什麽事情呢？ 雷東雖然和印象派畫家們生活在同一時代，但比起像他們一樣捕捉日常生活進行繪畫，他更想象征性地表現夢想或潛意識等畫家的內心世界。他經常描繪精靈、怪物或想象中人物生活的夢想世界，這幅畫也講述了希臘神話中的獨眼巨人基克洛普斯（Cyclops）的故事。 荷馬寫的《奧德賽》中出現的基克洛普斯是獨眼巨人族。波塞冬的兒子波呂斐摩斯（Polyphemus）是獨眼巨人族的首領。他不僅無知，傲慢不遜，而且對諸神毫無敬畏，是個無法無天的家夥。但是他的內心比任何人都火熱。畫作中，波呂斐摩斯躲在高山後偷看大海中的小仙女加拉提亞。美麗的小仙女在赤身裸體的狀態下沈睡在鮮花覆蓋的山坡上。雖然他是對這個世界無所畏懼的天下波呂斐摩斯，但在心愛的女人面前，他害羞地不敢靠近，而是躲在岩石後面。問題是加拉提亞喜愛的對象不是他，而是16歲的美少年阿基斯。粗暴的品性何去何從？看到加拉提亞和阿基斯在一起的波呂斐摩斯憤怒地用岩石殺死了阿基斯。 結束一段寂靜愛情的獨眼巨人會再爭取愛情嗎？哪兒的話。一切都會變成回旋镖重回原點。在他想吃掉特洛伊戰爭中獲勝歸鄉的俄底修斯一行人時，反而被刺中眼睛失明。雷東經常畫控制世界的存在，同時也是內心世界象征的眼睛。巨人擁有比任何人都大的眼睛，但是因爲傲慢無道而失去了眼睛，最終失去了所有。

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