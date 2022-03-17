笑的男人，笑不出來的女人. March. 17, 2022 07:45. . 人生越累越需要笑容。這是維克多•雨果說的話。比雨果早200年的畫家尤迪特•萊斯特爾似乎也有同樣的想法。她20歲時畫的畫中出現了一個微笑的男人。在笑臉肖像畫少見的年代，她爲什麽要畫一個笑臉男呢？ 萊斯特爾是在17世紀荷蘭黃金時代活動的女畫家。據悉，她曾是哈勒姆當地一位釀酒業者家中的第八子孩子，但由于父親破産，爲了家人的生計開始畫畫。她以出色的才能從19歲開始受到關注，24歲時成爲首位注冊哈勒姆畫家協會的女性，並以專業畫家身份活動。這幅畫是萊斯特爾以自己的名字首次簽名的作品之一。戴著長毛的滑稽帽子的男子是當時人氣很高的喜劇中的小醜。戲子（藝人）本來就是爲了逗大家笑，自己卻不笑。雖然面帶笑容，但他的心也許在哭。累的時候最容易得到安慰的方法就是喝酒。拿著空酒瓶的男子可能已經喝醉了，兩頰和鼻子都紅了。酒都喝光了意味著表演結束了。 在女性不允許進行正規美術教育和專業職業的時代，萊斯特爾爲了得到清一色男性占據絕對第位的美術界的認可，爲了得到繪畫顧客，每天都孤軍奮戰。可以預見，她的生活並不輕松。年輕的女畫家之所以畫出醉酒微笑的戲子，是不是因爲反而羨慕能夠得到酒安慰並公開微笑的戲子的人生呢？ 這幅畫可能受到了曾在同一城市活動的巨匠弗蘭斯•哈爾斯的畫作的影響。她可能夢想著能像哈爾斯那樣成功。可惜那個夢想沒有實現。結婚後養育5個子女期間幾乎沒有參加作品活動，死後名字也被人們完全遺忘。甚至直到19世紀末，她留下的優秀作品都被誤認爲是哈爾斯的畫作。美術評論家

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