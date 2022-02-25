新冠自檢套裝供不應求，三星電子支援相關生產企業. February. 25, 2022 07:47. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 繼防疫口罩之後，新冠自我診斷套裝最近也出現了供不應求的事態。為了擴大這一產品的國內供應，三星電子出口支援相關生產企業。 三星電子24日表示，將向位於忠南天安市的自我診斷套裝生產企業Genbody支援19名智能工廠專家。他們計劃向Genbody提供生產技術咨詢，並幫助其有效提高產量。在重新部署生產線、構建庫存管理系統、模具及印刷技術等方面進行合作。據悉，三星電子派遣專家，是因為Genbody為擴大生產量向政府要求協助，政府向三星電子方面要求提供專家支援。除Genbody外，三星電子還將向另一家自我診斷套裝生產企業Sugentech派遣製造專家。 三星電子在2020年2月口罩大亂時，也向4家口罩製造企業投入了製造專家，並於同年5月支援了新冠PCR診斷套裝製造企業，年底支援了把疫苗註射余量最小化的註射器的製造企業。當時三星電子副會長李在镕表示：「在國民的支持下成長起來的三星，現在應該與社會一起分享。」

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