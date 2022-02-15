“搞笑藝人挑戰音樂劇，不足2%卻讓人捧腹大笑”. February. 15, 2022 07:45. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 《巴黎聖母院》、《哲基爾和海德》、《耶稣基督超級巨星》…… YouTube視頻上世界級音樂劇的現場拍攝舞台只有不到2%。雖然是音樂劇題材的內容，但是演員們展現了高水平的歌唱實力和演技，偶爾還會出現“真的”音樂劇演員。這是YouTube頻道“爆笑電台”制作的內容《音樂劇明星》的故事。從去年11月開始上傳14個視頻的《音樂劇明星》最近累計點擊量超過了350萬次。12日，記者在首爾龍山區制作室見到了KBS公開招聘笑星出身的YouTube企劃人郭範（36歲）、李昌浩（34歲）。 “不管我有多努力，我絕對跟不上（專業演員），所以我得更拼命地去搞笑。我接受唱歌培訓，老師甚至問我有沒有做聲帶手術的想法。”（郭某） 雖然不斷努力模仿音樂劇演員，但脫落的音程和張開的牙齒之間卻出現了漏音。無法控制湧上心頭的歌聲乍一看就像“雞鳴”。當出現安慰蹩腳演員的“長時間處于空腹狀態，力量不足，請諒解”字幕時，就不由地讓人爆笑出來。 “即使是喜劇，但我認爲如果不做准備像開玩笑那樣的話肯定會被罵，所以准備了兩個月。”（李某） “我把每句台詞都斷開，連呼吸的時間都記下來練習了。”（郭某） 有時真正的音樂劇明星登場。根據兩人的說法，他們是“唯一克服狀態不佳的實力派選手”。演員KAI和鄭善雅出演部分視頻，傾情演唱了舞台上親自演唱的歌曲。據說演員IVY也差點出演。 “非常感謝因日程安排不合適而未能出演的IVY，借此機會向趙承佑、玉珠賢發出邀請。”（李、郭某） 音樂劇明星雖然不是有意的，但是爲擴大音樂劇基層做出貢獻卻也是事實。每當看到“看了視頻就預定了演出”的留言時，心裏都會感到很欣慰。 “剛開始以爲制作公司會提出抗議，但反而很喜歡。真是萬幸。”（李某） “同事們總是聯系我說想出演。笑星們不要再聯系了。這是真摯的音樂劇內容。”（郭某） 兩人所出演的喜劇在舞台上與觀衆見面，這一點和音樂劇一樣。由于全球性大流行病的擴散，Stand Up喜劇秀中斷後，通過YouTube打造音樂劇明星並不是偶然。 “當訂閱者們說‘在新冠疫情下，能夠讓我在手中看到想看的東西，感覺很好’時，我得到了力量。”（李某） “希望音樂劇和喜劇都能與很多觀衆直接溝通的世界早日到來。”（郭某）

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