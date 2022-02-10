新冠肺炎疫情兩年間全國旅行社減少了1377家…露營地數增加506家，狀況良好. February. 10, 2022 07:47. by 申東秦 shine@donga.com. 據調查，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的影響，去年全國旅行社減少了700多家，而露營地卻增加了300多家。 據韓國觀光協會中央會9日透露，以去年年末爲准，全國旅遊企業數爲3.7027萬家，比前一年年末減少了113家。旅遊企業包括旅行社、酒店、露營地、遊園設施、旅遊便利設施等。特別是旅行社數量從2019年末的2.2283萬家減少到2020年末的2.1647萬家，去年年末減少到了2.0906家。因爲新冠肺炎疫情擴散導致海外旅行之路被堵住，旅行社受到了直接打擊。 相反，在野外空間可以休息的露營地數量從2019年末的2367家增加到2020年末的2534家，去年年末增加到了2873家。

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