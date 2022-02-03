最早的女性裸體自畫像. February. 03, 2022 07:40. . 圖爲，一名看似孕婦的女性正赤身裸體擺出造型。臀部圍著白布，上身脫光，脖子上戴著南瓜項鏈。 雖然最近很多人都在拍攝臨盆的裸體照片或裸體簡介，但畫這幅畫的時間是20世紀初。而且畫中的模特是畫家自己。她到底是誰，竟畫了如此大膽的自畫像（Self portrait）呢？ 在女性接受專業美術教育、畫裸體畫都成爲禁忌的時代，畫裸體自畫像的這位勇敢的畫家是保拉•莫德索恩-貝克爾。1876年出生于德國德累斯頓，在不來梅長大的她接受個人培訓，夢想成爲畫家。她曾在不來梅附近的沃爾普斯韋德村藝術共同體活動，1900年留學巴黎。但是第二年回來後，她與同僚畫家奧托•莫德索恩結婚，並養育了他的小女兒。 1906年初，莫德索恩-貝克爾決定永遠離開丈夫和藝術共同體。因爲她想去巴黎專心于藝術。這幅大膽的裸體自畫像是當年春天她在巴黎畫的。30歲的畫家用大眼睛凝視著畫面外的觀衆。左手輕輕抓住遮住下身的布，右手放在肚子上。雖然擺出了像孕婦一樣的姿勢，但實際上她並沒有懷孕。也許她肚子裏裝的是創作的種子。實際上，莫德索恩-貝克爾在這個時期也創作出了人生中最具革新性的作品。 難道是沒能戰勝孤獨和貧困嗎？1907年她又回到了丈夫身邊。她很快懷孕，並于當年11月生下了女兒。喜悅也是暫時的，因生育後遺症她在19天後離開了人世。畫出了最早的女性裸體自畫像，留下以女性爲主體視角的劃時代作品的畫家似乎就這樣被曆史遺忘了。所幸的是，以她的名字命名的美術館于1927年在不來梅成立。這是世界上第一個紀念女畫家的美術館。美術評論家

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