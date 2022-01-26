李在明：「『選舉輸了就坐牢』的話，說的不是我」. January. 26, 2022 07:55. by 姜聲煇, 洪禎秀 yolo@donga.com,hong@donga.com. 共同民主黨總統候選人李在明就自己「如果在大選中失敗，可能會坐牢」的發言表示：「這完全不是在說我。」但是國民力量黨卻繼續批評李在明，說他「一張嘴說兩樣話」。 李在明24日接受YTN采訪時，就引發爭議的「監獄」發言表示：「當時我是在表示擔憂，（如果國民力量黨總統候選人尹錫悅當選），會不會再次出現檢察共和國」，「這完全不是在說我。」其主要意思是，這不是針對自己身份的發言，而是對包括尹錫悅在內的檢察機關勢力得勢的情況表示擔憂。李在明還強調：「尹錫悅說過,『我一看，李（在明）候選人就像肯定是犯罪者』」，「應該根據證據、常識和法理來判斷，但是就這樣判斷特定人員是罪犯，是荒唐的事情。」 李在明22日在首爾松坡區石村湖遊說的即興演講中表示：「檢察共和國的恐怖不是刮過的風聲，而是我們眼前的事情，」「如果這次我（在大選中）輸掉，可能會造出沒有的罪名，去坐牢。」 對於李在明的解釋，國民力量黨選舉對策本部常務副發言人鹹仁京（音）25日批評稱：「（李候選人22日的『監獄』發言）無論誰聽到，都是在呼籲，『如果我在這次大選中輸掉比賽，我怕自己會坐牢，所以請選我』"國民不會再上當了。」國民力量黨最高委員金在原（音）也在當天的MBC廣播中表示：「（李候選人）因為大莊洞事件存在各種問題，除此之外，還有關聯黑社會說、代付律師費等傳聞，就這些也是沒有限製的」，「我認為，對於多次受到刑事處罰的李候選人來說，這是合理的經驗恐懼感。」

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