防疫部門：「如確診患者每天超過7000人，隔離時間將從10天縮短到7天」. January. 15, 2022 07:41. by 金素英記者、李智允記者 ksy@donga.com,asap@donga.com. 最早從下周開始，新冠疫情應對體系將發生巨大變化。隨著傳播力比德爾塔毒株強兩三的奧密克戎毒株的擴散速度加快，從診斷檢查到流行病學調查、隔離、治療等全過程將有所不同。防疫部門提出的應對體系轉換標準是「每天新增確診患者7000人」或「奧密克戎毒株占比超過50%」。他們用問答的方式整理了即將適用的對應體系。 ——聽說如果適用新的防疫體系，基因擴增（PCR）檢查將受到限製？ 「只有65歲以上、有呼吸道癥狀的人、密切接觸者等有流行病學關聯的人才能接受PCR檢查。此外，只有在醫療機關接受迅速抗原檢查或利用自我檢查套裝呈陽性，才能接受PCR檢查。對於快速抗原檢查費用的個人負擔水平，當局正在進行討論。快速抗原檢查只需15∼30分鐘就能得出檢查結果，它比需要3∼6個小時的PCR檢查速度更快，但準確度較低，存在一定的局限性。」 ——我是未接種疫苗者。聽說在使用防疫通行證（接種證明、陰性確認製）設施時，不僅可以出示PCR檢測陰性結果，也可以出示快速抗原檢測結果…… 「是的。還決定承認24小時內發放的快速抗原檢查陰性結果。但是，醫療機構只認可通過在鼻腔深處采集標本的方式進行的快速抗原檢查。不承認普通人利用自我檢查工具對鼻孔進行掃觸後判定得出的陰性結果。」 ——因為才61歲，現在還不是輝瑞的口服藥物「帕克斯洛韋德」的用藥對象。如果感染新冠，什麽時候能吃上這種藥? 「如果轉變為新的應對體系，帕克斯洛韋德的用藥對象也將擴大。目前剛初期引進，數量不多，因此限製用藥對象為65歲以上和免疫低下者等。今後，還會增加60歲以上、肥胖、糖尿病、癌癥等基礎疾病患者等人為對象。」 ——聽說今後社區醫院也會對新冠患者進行診療。具體由哪些醫院負責診療呢？會不會有稍有不慎感染傳播給其他患者的危險呢? 「以前保健福祉部為了安全診療有發熱或呼吸道癥狀的患者，在全國指定了『呼吸器官專門診所』。目前，以耳鼻喉科為中心，全國約有650家醫院被指定。政府的方針是，首先對新冠患者進行診療。因為可以分離出入路線，而且具備負壓設施，所以進一步傳播的危險很低。另外，從長遠來看，也將考慮內科和少兒青少年科等部門也進行新冠診療的方法。」 ——聽說確診患者的隔離時間和流行病學調查過程也會簡化…… 「是的。確診患者的隔離時間將從現有的10天縮短到7天。流行病學調查也將簡化。特別是，以前保健所進行的基礎流行病學調查將改為確診患者親自進行的方式。確診患者將自己的個人資料、癥狀、接觸者信息等輸入到網上，發給保健所。」

한국어