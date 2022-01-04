文在寅：「希望這次大選不是分裂，而是團結的選舉」. January. 04, 2022 07:50. by 朴孝穆記者 tree624@donga.com. 文在寅總統就即將到來的3月9日總統選舉表示：「希望這不是敵對和憎恨和分裂，而是承載著國民希望的團結的選舉。」 文在寅3日在青瓦臺發表的「2022年新年賀詞」中表示：「任何一個政府，只要前一屆政府的成果延續到下屆政府，實現更大飛躍，大韓民國就會繼續向更好的未來前進。」繼在赦免朴槿惠前總統時提出「國民團結」之後，文在寅在任期的最後一次新年賀詞中再次將重點放在了團結上。有分析認為，文在寅在清算積弊、改革權力機關、宣布終戰等重大任期課題上，都未能避免陣營矛盾爭議，因此委婉地吐露了對此的遺憾。 文在寅就任期內一直拖後腿的房地產問題強調：「將竭盡全力穩定住所，直到最後」，「將最近住宅價格下跌勢頭延續到堅定的下降穩定勢頭，加快為實際需要者提供住宅的速度。」他還表示：「不會讓困難持續到下屆政府手裏。」 文在寅似乎意識到了最近陷入僵局的南北關系，沒有直接提及此前一直強調的終戰宣言。但他表示：「如果有機會，政府將尋求南北關系正常化和不可逆轉的和平之路，直至最後一刻。」 文在寅表示：「剩下的課題是，進一步擴大成果，最大限度地彌補不足，把堅實的跳躍基礎留給下屆政府」，「我的這屆政府將在剩下的4個月裏，作為克服危機的政府和開拓國家未來的政府，竭盡全部努力。」 國民力量黨在評論中批評稱：「一貫分幫結派的總統沒有資格談論『團結的選舉』。」

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