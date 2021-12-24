三星電子“憑借2倍速的SSD占據壓倒性的頭名位置”. December. 24, 2021 07:38. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 三星電子23日表示，將開發用于構建以服務器爲首的政府、企業單位的計算機網絡的高性能固態硬盤（SSD）“PM1743”，並于明年年初開始批量生産。 SSD與關機時數據消失的DRAM不同，是使用無需電源也能儲存數據的NAND閃存的存儲裝置。在PC中SSD正取代硬盤驅動器（HDD），而政府、企業等爲構建大規模服務器對SSD的需求也在增加。 與之前的産品相比，PM1743的數據讀寫速度提高了近2倍。電力效率改善了30%。三星電子認爲，在人工智能（AI）、三維虛擬現實（元宇宙）、雲産業中，該産品的需求會很大。由于來自世界各地的很多人登錄，進行資料交換和存儲，並利用內容物，所以需要性能好、安全性強的服務器。 PM1743是基于數據輸入/輸出規格的“高速輸入/輸出接口（PCle）5.0”，比此前的4.0接口相比，每秒可以傳輸的最大數據量要多兩倍。爲使由多個SSD組成的服務器穩定工作，設置了兩個端口，即使一個端口（SSD數據輸入/輸出裝置）出現問題，也可以通過另一個端口傳送數據。使用獨立的安全處理器，防止外部安全攻擊和信息造假。PM1743將于明年1月在美國拉斯維加斯舉行的“CES 2022”上獲得革新獎。 據市場調查機構Omnia稱，三星電子今年第三季度（7 ~ 9月）在世界SSD市場上的占有率爲41.2%，高居第一，大大超過了第二位的美國英特爾（11.6%）。預計，今年規模達191億美元（約22.67萬億韓元）的服務器用SSD世界市場規模到2025年將達到336億美元。由于SK海力士計劃在2025年之前完全收購英特爾SSD事業，因此韓國的SSD市占率將超過一半。

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