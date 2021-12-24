「不得已才加入國民力量黨」，尹錫悅再次失言引爭議. December. 24, 2021 07:39. by 光州、順天=尹多彬記者 empty@donga.com. 國民力量黨總統候選人尹錫悅23日訪問光州和全羅南道時表示：「不得已才選擇了國民力量黨。」繼前一天之後，他再次卷入了失言風波。尹錫悅22日在全羅北道說，「過著赤貧生活的人連自由都不知道」，有人批評說這是在鄙視社會弱者。 尹錫悅22日出席了在全羅南道順天舉行的全羅南道選舉對策委員會成立儀式。他表示：「我也想一定要實現政權更叠，因為進不了（共同）民主黨，不得已才選擇了國民力量黨。」雖然這一發言的目的是號召湖南地區的民心，但有人批評說，「不得已入黨」的說法不適合作為一黨的總統候選人。對此，尹錫悅解釋說：「我開始從政時說過，即使有9種不同的想法，但如果同樣有誌於政權更叠，就應該實現政權更叠」，「當時國民力量黨還是一個不能包容所有持有9種不同想法的人的政黨。」就自己接連失言的爭議，尹錫悅反駁說：「這是對方陣營的黑色宣傳，」「顛倒前後的說法就是歪曲。」 當天，尹錫悅針對文在寅政府的部分人士表示：「雖然也有20世紀80年代進行過民主化運動的人士，但並不是基於自由民主精神搞民主化運動，而是被從國外進口的理念所束縛，與搞民主化運動的人士走了同一條路。」當記者提問「進口的理念是什麽意思」時，尹錫悅回答：「有南美的隸屬理論，也有從朝鮮進口的主體思想。」因此有人批評說，這種解釋既是為了批評現政府人士的理念僵硬性，也是在貶低20世紀80年代的民主化運動。 當天結束為期兩天的湖南地區訪問的尹錫悅強調：「作為國民力量黨的總統候選人，（湖南地區得票率）無論是10%還是15%都好。只要湖南民眾敞開心扉，我將在全國選舉中大獲全勝。」 尹錫悅當天就房地產稅承諾：「將把2022年的公示價還原到2020年的水平。」意思是說，現政府和共同民主黨決定在計算明年的住宅擁有稅時考慮適用今年的公示價，他決定更進一步，適用公示價更低的兩年前標準。尹錫悅還表示，將合並綜合房地產稅和財產稅，暫時對擁有多套住宅者適用從重課稅最多排除兩年，以促進住宅的出售。他還承諾全面降低取得稅，其中包括對生平買第一套住宅的人免除取得稅的方案。

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