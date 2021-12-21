美媒：「除輝瑞和莫德納之外，其他疫苗幾乎對奧密克戎毒株沒有效果」. December. 21, 2021 07:34. by 李恩澤 nabi@donga.com. 美國《紐約時報》當地時間19日報道說，新冠疫苗中，除了「信使核糖核酸（mRNA）」方式的輝瑞和莫德納以外，其余的疫苗幾乎沒有預防感染奧密克戎變異毒株的效果。有人擔心，以依靠mRNA方式以外的其他疫苗的低收入國家為中心，感染將繼續增加，並出現變異。研究結果顯示，奧密克戎毒株能使新冠抗體治療藥物失效。 《紐約時報》說：「陸續發表的研究結果顯示，只有輝瑞、莫德納的疫苗才能防止奧密克戎毒株引起的感染。」英國衛生安全局12日表示，對疫苗接種者進行分析的結果顯示：「接種阿斯利康疫苗6個月後，預防感染奧密克戎毒株的效果將降至0%左右。」《紐約時報》指出，雖然作為一針接種方式的強生疫苗在非洲的需求激增，但「預防奧密克戎感染的效果幾乎可以忽略」。對於占全世界疫苗一半的中國疫苗（科興、國藥），報道稱：「幾乎無法防止感染奧密克戎。主要是中國、墨西哥、巴西等國接種了該疫苗。」主要在非洲和中南美國家註射的俄羅斯衛星疫苗的預防效果也很低。 美國約翰斯霍普金斯大學布隆伯格公共保健研究生院研究員托爾伯特·尼恩斯表示：「富裕的發達國家沒有共享使用尖端技術的mRNA疫苗技術，低收入國家只能依賴其他疫苗。結果，這些國家不斷發生變異，延長了新冠大流行。」 據美聯社20日報道，美國製藥公司「再生元」和「禮來」表示：「經美國食品醫藥局批準緊急使用，美國醫院使用最多的本公司抗體藥物對奧密克戎不起作用。」兩家公司的抗體治療藥物正被用於防止新冠患者趨於重癥。兩家製藥公司表示將迅速開發新的抗體藥物，但美聯社表示：「至少需要幾個月時間。醫療人員將面臨新的危機。」

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