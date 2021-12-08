此次總統選舉的著裝要求，朝野雙方都選擇了「連帽衫」. December. 08, 2021 07:52. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 致力於抓住「2030青年一代」民心的共同民主黨總統候選人李在明穿著連帽衫和運動鞋站在了年輕人面前。有分析說，隨著青年層成為明年3月9日選舉的決定票，年輕人所熟悉的「連帽衫」成為此次大選的著裝要求。此前，國民力量黨總統候選人尹錫悅也在4日身穿紅色連帽衫與選民見面。 7日在首爾市冠嶽區首爾大學舉行的首爾大學金融經濟研討會「青年沙龍李在明的經濟故事」邀請演講會上，李在明身穿深灰色連帽衫和白色運動鞋走上講臺。李在明身穿套在領帶和襯衫外面的連帽衫上，寫著意為「首爾大學經濟學系」的「SNU ECONOMICS」字樣。 據悉，當天李在明因為是大學演講，因此著裝也是事先計劃好的、針對2030一代的服裝。共同民主黨有關人士表示：「李在明身穿的連帽衫是該學院學生配著穿的「科」連帽衫，「為了更為舒適親切地走近20多歲的大學生，李在明欣然接受負責工作人員策劃提議的衣著，營造了更為自然的氣氛。」 肩負著攻略青年層這一共同課題的尹錫悅4日在釜山現場競選活動中，也與黨代表（黨首）李俊錫一起穿著紅色連帽衫登場。李俊錫準備的連帽衫上寫著「想拍照的話請告訴我」的字樣。尹錫悅在現場說：「李俊錫代表讓我穿這樣的衣服跑起來，我就跑，他讓我去哪裏，我就去。」他的意思是，會積極尊重在2030一代中人氣很高的李俊錫的意願。 執政圈有關人士對此表示：「過去為了年輕的形象，主要選擇了牛仔褲，但最近對於年輕人來說，中年男性身穿牛仔褲多少會顯得有點生硬」，「連帽衫顯得不那麽牽強，對於嘻哈文化一代的青年層，是更為親切的符號。」分析認為，再加上隨著「元」首席執行官馬克·紮克伯格等國內外信息技術業界從事者流行連帽衫等休閑服裝，連帽衫擁有了智能形象，這也產生了一定的影響。

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