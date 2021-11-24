「5.18」團體：「死亡掩蓋不了真相」. November. 24, 2021 07:25. by 李亨胄 peneye09@donga.com. 「死亡掩蓋不了真相。」 「5·18」紀念財團、「5·18」民主有功人士遺屬會、「5·18」民主化運動受傷人士會、「5·18」拘留受傷人士會在全斗焕前總統去世的消息傳開後，做出了上述表示。他們批評說：「全某一直狡辯自己與『5·18』事件無關並回避責任。他不僅沒有反省和道歉，反而用回憶錄侮辱、詆毀『5·18』英靈，過著令人惡心的生活。」 他們還悲痛地表示，「光州市民們一直敦促全某坦白和懺悔」，「原本希望（趙維奧神父名譽案的）審判成為向踐踏大韓民國憲政史、屠殺無辜市民的全某追究嚴重法律責任的歷史性審判，但他一死，現在連這個也不能指望了。」 全斗焕因涉嫌損害「5·18」貢獻者趙維奧神父的名譽而被起訴，去年11月30日在光州地方法院一審中被判處有期徒刑8個月，緩刑兩年。但全斗焕對這一判決不服，目前正在進行上訴審理。隨著全斗焕在終審判決之前死亡，預計法院將作出駁回公訴的決定。全斗焕涉嫌在回憶錄中指稱在「5·18」運動當時目擊直升機射擊的趙維奧神父是「無恥的撒謊者」而被起訴。趙維奧神父的侄子趙榮大神父說：「全某沒有道歉就離世，我們不得不輾轉於歷史。對於全某回憶錄相關的刑事審判，即使公訴被駁回，民事審判也將繼續進行。」 「5·18」團體等以全斗焕和長子全在國為對象提起的損害賠償訴訟中，一審法庭於2018年9月13日做出判決，要求向「5·18」紀念財團等「5·18」團體支付1500萬韓元，向趙榮大神父支付1000萬韓元，二審還在進行之中。

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