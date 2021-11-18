執政黨：「企財部故意低估明年稅收」 VS 洪楠基：「執政黨的低估說法令人遺憾」. November. 18, 2021 07:19. by 崔惠? herstory@donga.com. 隨著共同民主黨強行推進該黨總統候選人李在明提出的面向全體國民的恢復日常生活防疫補助等，執政黨和政府之間的沖突正在進一步激化。共同民主黨領導層17日也表示，「預計今年超額稅收將達到50萬億韓元，令人震驚」，再次對企劃財政部施壓。經濟副總理兼財政經濟部部長洪楠基以公開對執政黨表示遺憾的方式表示不滿。 共同民主黨代表宋永吉當天在中央選舉對策委員會會議上表示：「怎麽能如此錯誤地預測稅收前景，令人遺憾。看起來有必要對企劃財政部的這種消極姿態進行明確的檢查。」繼前一天院內代表尹昊重首次提及國政調查後，執政黨領導層再次向政府施壓。 對此，洪楠基當天接受記者采訪時表示：「對於出現稅收誤差再次表示歉意。」但是他下決心說：「執政黨方面提及政府的故意性，令人感到遺憾。」他還表示：「應該將大部分超額稅收用於小個體戶損失補償財源不足部分和針對不屬於損失補償對象的行業的追加對策。」這是對執政黨提出的將超額稅收用於防疫補助的主張再次表示了反對。 國民力量黨院內代表金起炫緊急召開記者會，就執政黨向企劃財政部施壓一事主張：「這是在大選即將到來之際，為了買票不擇手段的暴行。」他還警告：「如果企劃財政部假裝反對執政黨，然後舉起白旗，將承擔沈重的法律責任和政治責任。」

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